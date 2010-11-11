مربی اخراجی مس در جایگاه خبرنگاران/ تلاش دایی برای آرام کردن بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی مربی تیم مس کرمان پس از اعتراض شدیدی که به عملکرد داور داشت با اعلام این مسئله توسط داور چهارم به هدایت ممبینی داور چهارم مسابقه اخراج شد و دقایق پایانی دیدار را از جایگاه خبرنگاران تماشا کرد.

* حسین بادامکی در دقیقه 78 روی ادینهو خطایی را مرتکب شد که مربیان تیم مس اعتقاد داشتند داور باید کارت زرد دوم را به این بازیکن نشان می داد اما این اتفاق رخ نداد و سپس صمد مرفاوی و ساکت الهامی مربی تیم مس به شدت به این موضوع اعتراض کردند.

* پس از اخراج الهامی صمد مرفاوی با حضور در کناره زمین تیمش را هدایت کرد.

* در دقایق پایانی مسابقه تماشاگران مس علیه سرمربی پرسپولیس شعارهای بسیاری رامطرح کردند.

* از دقیقه 80 و پس از برخورد علیرضا حقیقی دروازه بان پرسپولیس به تیر دروازه وی لنگ لنگان بازی را ادامه می‌داد. البته کادر فنی پرسپولیس رحمان احمدی را برای ورود به زمین پشت دروازه گرم کرد اما علیرضا حقیقی اعلام کرد می تواند بازی را ادامه دهد.

* پس از اتفاقات دقایق پایانی مسابقه کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس با حضور در کنار خط زمین به شدت به این موضوع اعتراض کردند. آنها اعتقاد داشتند داور یک ضربه پنالتی را به سود تیمشان اعلام نکرده است.

* بازیکنان پرسپولیس در پایان مسابقه به سمت داور رفتند و به خاطر اتفاقات پایان مسابقه به وی اعتراض کردند که علی دایی به سمت آنها رفت و بازیکنان را از سمت داور دور کرد وی حتی مجبور شد مربی تیمش را هول بدهد.

* صمد مرفاوی پس از به صدا درآمدن سوت داور مسابقه شادی زایدالوصفی را انجام داد. همچنین نژاد زمانی مدیرعامل باشگاه مس هم با حضور در کنار زمین در شادی کادر فنی و بازیکنان تیمش شرکت کرد.

دیدار تیم های فوتبال مس کرمان و پرسپولیس در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز پنجشنبه با برتری یک بر صفر شاگردان صمد مرفاوی به پایان رسید.