جزئیات نحوه شرکت اتباع‌ غیر ایرانی در آزمون دستیاری/ عدم طبابت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اتباع غیرایرانی تبعه کشورهای افغانستان و عراق با توجه به جدول مناطق ممنوعه جهت اقامت که در راهنمای ثبت نام اعلام شده باید نسبت به شرکت در آزمون و نیز انتخاب رشته - محل خود اقدام کنند.

متقاضیانی‌ که‌ مدرک‌ دکتری‌ عمومی‌ پزشکی‌ (M.D) خود را از یکی‌ از دانشگاههای‌ خارج‌ از کشور اخذ کرده اند حق‌ شرکت‌ در آزمون‌ پذیرش‌ دوره‌های‌ دستیاری‌ را دارند اما لازم است‌ پیش از شروع‌، مدارک‌ آنها در کمیسیون‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ ثبت‌ شده و پیش‌نیازهای‌ مربوطه‌ را جهت‌ اخذ MD براساس‌ مصوبات‌ شورایعالی‌ ارزشیابی‌ کامل‌ کنند.

الزام به گذراندن‌ موفقیت آمیز دوره‌ آموزش‌ زبان‌ فارسی‌ و پیش‌ کارورزی‌

گذراندن‌ 6 ماه‌ دوره‌ آموزش‌ زبان‌ فارسی‌ در دانشگاه‌ بین‌ المللی‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) و اخذ نمره‌ قبولی‌ 14 در دوره‌ مذکور و گذراندن‌ موفقیت‌آمیز دوره‌ پیش‌ کارورزی‌ (اینترنی‌) به مدت‌ یکسال‌ در یکی‌ از دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ کشور برای این گروه لازم است.

متقاضیان‌ غیر ایرانی‌ که‌ مدرک‌ دکتری‌ عمومی‌ پزشکی‌ (M.D) خود را از یکی‌ از دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ داخل ایران اخذ کرده اند باید معرفی‌ نامه‌ و مجوز ثبت‌ نام‌ را از طرف‌ مرکز امور دانشجویی‌ به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ ارائه کنند.

شرکت‌ و قبولی‌ در آزمون‌ کتبی‌ پذیرش‌ دستیار تخصصی‌ از دیگر شروط پذیرش است و قبولی‌ منوط‌ به‌ کسب‌ حداقل 70 درصد نمره‌ آخرین‌ نفر پذیرفته‌ شده‌ آزاد ایرانی‌ در رشته‌ - محل‌ مربوطه‌ است‌.

پذیرش دستیار غیرایرانی در ظرفیت‌ مازاد دانشگاه‌ ها

معرفی‌ پذیرفته‌ شدگان‌ در سقف‌ 5 درصد ظرفیت‌ پذیرش‌ دانشگاه‌ مربوطه‌، مازاد بر ظرفیتی‌ که‌ جهت‌ رفع‌ نیاز کشور تعیین‌ می‌شود و توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ پس‌ از طی‌ مراحل‌ قانونی‌ انجام‌ می‌گیرد. ظرفیت‌ پذیرش‌ این گروه از داوطلبان‌ در هر رشته‌ - محل‌ در هر سال‌ تحصیلی‌ حداکثر دو نفر است‌. این گروه از دستیاران‌ به‌ هیچوجه‌ حق‌ درخواست‌ انتقال‌ به‌ سایر دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ کشور را نخواهند داشت‌.

شرایط معافیت از پرداخت شهریه

نفر اول‌ پذیرفته‌ شده‌ هر رشته‌ در آزمون‌ پذیرش‌ دستیار سال‌ مربوطه‌ و یک درصد رتبه‌ برتر دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ کشور طبق‌ مصوبات‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ در صورت‌ پذیرفته‌ شدن‌ در آزمون‌ دستیاری‌ تخصصی‌ از پرداخت‌ شهریه‌ معاف‌ هستند.

تأمین‌ هزینه‌ بلیط‌ رفت‌ و برگشت‌ هواپیما و کلیه‌ هزینه‌های‌ شخصی‌ دستیاران‌ خارجی به‌ عهده‌ خود آنان است

تأمین‌ هزینه‌ بلیط‌ رفت‌ و برگشت‌ هواپیما و کلیه‌ هزینه‌های‌ شخصی‌ دستیاران‌ خارجی به‌ عهده‌ خود آنان است و چنانچه‌ داوطلبی‌ از طریق‌ مقابله‌ نامه‌ و قراردادهای‌ فیمابین‌ ایران‌ و دیگر کشورها پذیرفته‌ شده‌ است‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ تحصیلی‌ و شهریه ‌آن‌ به عهده‌ وزارتخانه‌ طرف‌ قرارداد است. همچنین چنانچه‌ داوطلبی‌ از طریق‌ شورای‌ هماهنگی‌ پذیرش‌ دانشجویان‌ غیر ایرانی‌ معرفی‌ شود از پرداخت‌ شهریه‌ معاف‌ است.

امکان خوابگاه برای دستیاران مجرد غیرایرانی

جهت‌ دستیاران‌ مجرد غیر ایرانی‌ حتی‌ الامکان‌ و با توجه‌ به‌ امکانات‌ دانشگاه‌ خوابگاه‌ تأمین‌ خواهد شد. وضعیت‌ خوابگاه‌ در هر دانشگاه‌ از طریق‌ بروشورهای‌ اطلاعاتی‌ در اختیار داوطلبین‌ قرار می‌گیرد لیکن‌ جهت‌ تأمین‌ خوابگاه‌ دستیاران‌ متأهل‌ از طریق‌ وزارت‌ بهداشت و دانشگاه‌ هیچگونه‌ تعهدی‌ وجود ندارد.

دستیاران‌ غیر ایرانی‌ پذیرفته‌ شده‌ حق‌ اشتغال‌ به‌ حرفه‌ پزشکی‌ را در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ندارند

دستیاران‌ غیر ایرانی‌ پذیرفته‌ شده‌ در طول‌ دوره‌ دستیاری‌ از کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ دستیاری‌ داخل‌ کشور تبعیت‌ می‌ کنند و بعد از اتمام‌ تحصیل‌ خود حق‌ اشتغال‌ به‌ حرفه‌ پزشکی‌ را در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نخواهند داشت‌ و از آنان‌ در بدو ورود و ثبت‌ نام‌ دستیاری‌ تعهد محضری‌ مبنی‌ بر بازگشت‌ به‌ کشور متبوع‌ بعد از اتمام‌ دوره‌ بجای‌ تعهد محضری‌ دوران‌ دستیاری‌ توسط‌ مرکز امور دانشجویی‌ اخذ خواهد شد.

پذیرش‌ دستیار فقط‌ برای‌ همان‌ سال‌ معتبر بوده‌ و عدم‌ شروع‌ دوره‌ توسط‌ داوطلب‌ در تاریخ‌ مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تحصیل‌ تلقی‌ شده‌ و حقی‌ را برای‌ آنان‌ ایجاد نخواهد کرد.

ثبت­نام و ارسال مدارک سی و هشتمین دوره پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی از روز 15 آبان آغاز شده است و تا 20 آذرماه ادامه می یابد و کلیه مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت http://sanjeshp.ir انجام می شود. آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی پزشکی بالینی در سال 89 به صورت متمرکز در روز 28 بهمن ماه برگزار می شود.