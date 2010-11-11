قاضی عسکر: باید به اسلامی شدن حرکت و قیام مردم فلسطین توجه شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه،حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌علی قاضی‌عسکر در همایش قدس که در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه برگزار شد افزود: باید بدانیم حتی امریکا هم آسیب‌پذیر است و با اتکا به خداوند به آنها ضربه زد و نباید اجازه بدهیم دشمن به ما ضربه بزند، بلکه باید جلوی آنها بگیریم و دشمن را نباید ضعیف و ناچیز شمرد.



نماینده ولی فقیه در حج و زیارت اظهار کرد: وحدت امت اسلامی برای دستیابی به اهداف‌شان ضروری است و پرسش اساسی این است که چرا برخی دولتهای عربی و اسلامی اجازه نمی‌دهند یکپارچه علیه رژیم صهیونیستی قیام کنند.



وی تاکید کرد: مسئله فلسطین یکی از مهمترین مسایل مربوط به جهان اسلام است و رسالت اساسی ما این است که اجازه ندهیم فلسطین و فلسطینیان فراموش شود.



حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر افزود: نباید فرصتها را از دست بدهیم. اگر کوتاهی کنیم و فرصتهای حیاتی از دست بروند دشمن پیشروی می‌کند.

نماینده ولی فقیه تصریح کرد: انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی در برخی از کشورها مانع اجرای این نقشه شده‌اند.



وی با اشاره به جنایات فجیع رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی گفت: آنچه اتفاق می‌افتد به علت تفرقه و حضور کمرنگ و حمایت نکردن مسلمانان از مردم فلسطین است.



حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر خاطرنشان کرد: در آیات قرآن تاکید شده که آگر تحولی بخواهد روی دهد باید خود مردم بخواهند و برای آن قیام کنند و در غیر این صورت هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. قرآن می‌گوید به ستمگران میل و علاقه‌ای نشان ندهید و به طرف آنها نروید و با آنان مقابله کنید.



سرپرست حجاج ایرانی ازانقلاب اسلامی ایران به عنوان نمونه حرکت عظیم مردمی یاد کرد و افزود: تا زمانی که مردم حرکتی نکردند ظلم و ستم بر آنها حاکم بود تا اینکه به رهبری امام خمینی(ره) قیام کردند و توانستند با ابر قدرتها دست و پنجه نرم کنند.



نماینده ولی فقیه در حج اظهار کرد: رمز موفقیت مردم فلسطین نیز آگاهی مردم در جهان و مقابله با صهیونیستها است و اگر این اتفاق بیفتد تجربه نشان داده که این ابرقدرتها پوشالی هستند و به راحتی از بین می‌روند، این ایده آرمانی نیست و به راحتی قابل تحقق است.



حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر گفـت: به تجربه اخیر مقاومت لبنان نگاه کنید که توانستند 33 روزمقابل دشمن صهیونیستی ایستادگی کنند و پیروز شوند، مردم مظلوم غزه نیز 22 روز مقاومت کردند و در نهایت پیروز از صحنه بیرون آمدند.



نماینده ولی فقیه در حج و زیارت با اشاره به اینکه باید به اسلام و اسلامی شدن حرکت و قیام مردم فلسطین توجه شود، تصریح کرد: با حرکتهای ملی‌گرایانه نمی‌توان قدس را نجات داد.



وی با بیان اینکه سرانجام ملی گرایان را دیدید که با زیر پا گذاشتن خون شهدای فلسطین بر سر میز مذاکره نشستند، افزود: آنان که در این مذاکرات شرکت کردند بازی خوردند و چیزی جز شکست نصیبشان نشد.



سرپرست حجاج ایرانی گفت: اما وقتی انتفاضه آغاز شد و مردم با اتکا به خدا و با دست خالی به میدان آمدند و مقابل رژیم صهیونیستی ایستادند و این رژیم از مقابله با آنان عاجز است.



نماینده ولی فقیه در ادامه با اشاره به آیات قرآن درباره یهودیان تاکید کرد: اگرمسلمانان به ویژگیهای آیات قرآن در باره یهودیان توجه می‌کردند وبرای مقابله با آنها برنامه‌ریزی اصولی می‌کردند امروز شرایط جهان اسلام اینگونه نبود که عده‌ای صهیونیست بر قدس مسلط شوند و صف‌آرایی کنند.



حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر خاطرنشان کرد: قرآن ازابتدا به ما تذکر می‌دهد که جبهه‌‌ای از مشرکان و یهودیان درعرصه بین‌المللی برای ضربه زدن به اسلام متحد شده‌اند.



وی با اشاره به برخی ویژگیهای یهودیان افزود: انحصارطلبی و تحریف حقایق واینکه خود را مردمی بالاتر از دیگران می‌دانند و روحیه نژاد پرستی دارند در قرآن آمده ‌است.