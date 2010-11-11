به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین پس از تساوی بدون گل عصر امروز پنجشنبه تیمش برابر ملوان بندرانزلی در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: از بیرون که استیل آذین را می بینند می گویند این تیم حاشیه دارد و بازیکنانشان با هم اختلاف دارند. اما باور کنید از روزی که من آمده ام نه در این تیم مشکلی دیده ام و نه حاشیه ای!

رئیس سازمان فوتبال استیل آذین ادامه داد: من واقعا از دیدن این بازیکنان لذت می برم. همه آنها از بزرگان این فوتبال هستند و دست به دست هم دادند تا تیم نتیجه بگیرد.

علی پروین در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که " شما گفته اید دیدار استیل آذین از تلویزیون پخش نشود؟ " گفت: من این حرف را از شما می شنوم. هیچ دخالتی در این مورد نداشته ام. البته به نظرم اگر بازیهای استیل آذین پخش نشود بهتر است. شرایط استقلال و پرسپولیس فرق می کند اما برای تیم هایی مثل استیل آذین ممکن است یک بازیکن مرتکب اشتباهی شود و خبرنگاران روی آن زوم می کنند و بزرگش می کنند.

وی در ادامه صحبت هایش در مورد خبرنگاران گفت: شما خبرنگاران فقط منتظرید تا اتفاقی بیفتد و آن را بزرگ کنید!

پروین در مورد مصدومیت علی کریمی و تعویض این بازیکن نیز گفت: من هیچ اختلافی با علی کریمی ندارم اما نمی دانم این خبرنگاران اختلاف ما را از کجا می آورند. کریمی عصای دست هر مربی است. شک نداشته باشید اگر همینطور ادامه بدهد جاش وسط تیم ملی است!

رئیس سازمان فوتبال استیل آذین ادامه داد: در این چند روز من مشکلی در این تیم ندیدم. تنها مشکل مال ضعف بدنی بازیکنان است که خیلی عقب هستند. اگر هم از قول من گفته اند استیل آذین بیمار است درست گفته اند. منظور من همین مشکل و ضعف بدنی است.

علی پروین در ادامه گفتگویش با خبرنگاران با بیان اینکه " خدا را شکر محمد(پروین) هم مصدوم شد و استیل آذین بیا نیست"، در پاسخ به این پرسش که آیا با موبایل با پیروانی بر روی نیمکت در تماس بود، خاطرنشان کرد: من اصلا از موبایل بدم می آید. وارد ورزشگاه که می شوم موبایلم را خاموش می کنم و در هتل روشن می کنم. به بازیکنان هم گفته ام که همه خاموش کنند.

رئیس سازمان فوتبال استیل آذین در پاسخ به این پرسش که آیا این باشگاه ورشکسته شده است؟ گفت: اینها همه شایعه است. استیل آذین نه ورشکسته شده و نه می خواهد سهامش را بفروشد. ما تنها تیمی هستیم که 40 درصد قرارداد بازیکنان را داده ایم.

وی با تاکید مجدد بر ضعف بدنی بازیکنان استیل آذین در مورد دلایل کسب تساوی بدون گل برابر ملوان نیز گفت: امروز از روزهایی بود که من کم حرص و جوش خوردم. ملوان برای کسب یک امتیاز آمده بود که با دفاع چند لایه به این خواسته اش رسید. البته بازیکنان ما هم زیاد خوب بازی نکردند.

پروین ادامه داد: شاید دلیلش این است که چند بازی است تیم نتیجه نگرفته و بازیکنان هم استرس دارند و هم با احتیاط بازی می کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: صبر کنید تا استیل آذین بهتر شود. به نظر من این تیم می شود پرسپولیس دهه 60 . امیدواریم بازیکنان هر چه سریعتر به شرایط مطلوب برسند.

دیدار تیم های فوتبال استیل آذین و ملوان بندرانزلی در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز پنجشنبه با تساوی بدون گل دو تیم در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد.