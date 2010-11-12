تونل "تنگ زاغ" بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد مجیدی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح تونل هرمز و 11.5 کیلومتر از بزرگراه بندرعباس - سیرجان با اشاره به اینکه وظیفه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، ساخت تمام راههای اصلی، بزرگراهها، فرودگاهها و بنادر در کشور است، اظهار داشت: تا کنون 192 هزار و 685 کیلومتر از انواع راههای مختلف از جمله 15 هزار و 302 کیلومتر آزادراه، 9 هزار و 601 کیلومتر بزرگراه، 20 هزار و 804 کیلومتر راه اصلی و 42 هزار و 516 کیلومتر راه فرعی و 79 هزار و 430 کیلومتر راه روستایی توسط این شرکت ساخته شده است.

وی در ادامه افزود: آزادراه بندرعباس - سیرجان به طول 300 کیلومتر یکی از آزادراههای در حال ساخت توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است که تا کنون 110 کیلومتر از یک لاین آن به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه قرار شده که در سال 89، 24 هزار و 184 کیلومتر راه توسط این شرکت ساخته شود، عنوان کرد: تاکنون در سال جاری دو هزار و 460 کیلومتر آزادراه در کشور ساخته شده و تا پایان امسال 700 کیلومتر راه آهن در کشور ساخته می شود.

مجیدی در خصوص راههایی که در سال 89 در هرمزگان ساخته شده و می شود، بیان داشت: در سال جاری 381 کیلومتر راه در استان هرمزگان ساخته می شود که تاکنون 261 کیلومتر از این راهها ساخته شده و تا پایان سال باقی آن هم ساخته خواهد شد.

وی اضافه کرد: 120 میلیارد تومان برای ساخت راه در هرمزگان در سال 89 تخصیص داده شده و همچنین 160 میلیارد تومان دیگر برای توسعه حمل و نقل دریایی در سال 89 در هرمزگان تخصیص یافته و مجموع اعتبارات ملی و استانی که برای توسعه راههای ارتباطی و حمل و نقل استان هرمزگان در سال 89 در نظر گرفته شده نیز 310 میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: 100 میلیارد تومان هم برای توسعه بندر شهید رجایی در سال 89 تخصیص داده شده است.

مجیدی با اشاره به اینکه از 235 کیلومتر از بزرگراه بندرعباس - سیرجان که در استان هرمزگان قرار دارد تا کنون 185 کیلومتر ساخته شده است، تصریح کرد: از 80 کیلومتر باقیمانده از این بزرگراه در هرمزگان تا پایان امسال 30 الی 40 کیلومتر دیگر ساخته می شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به پیشرفت بسیار خوب ساخت تونل تنگ زاغ در بزرگراه بندرعباس - سیرجان، گفت: پروژه ساخت تونل تنگ زاغ در بزرگراه بندرعباس - سیرجان تا پایان دی ماه امسال به اتمام و در بهمن ماه امسال رسما به بهره برداری می رسد و بسیاری از مشکلات ترافیکی این محور حل خواهد شد.

مجیدی افزود: تا کنون 94 درصد بودجه تخصیصی برای ساخت تونل تنگ زاغ به پیمانکاران پرداخت شده و قسمتهای بسیار زیادی از این تونل مهم ساخته شده است.

وی با اشاره به تردد روزانه 10 هزار خودروی سنگین در محور بندرعباس - سیرجان، بیان داشت: با اتمام کار ساخت بزرگراه بندرعباس - سیرجان 80 درصد تصادفات در این محور کاهش می یابد و مردم می توانند با خیال آسوده تری در این محور تردد کنند.