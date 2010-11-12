سطح مسابقات کشتی جام مجاهدان سازندگی بالاست

به گزارش خبرنگار مهر در گلوگاه، نصرالله پریچهره شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاحیه جام کشتی مجاهدان سازندگی گلوگاه در سالن شهید چمران این شهرستان اظهار داشت: برگزاری تمام مسابقات در مازندران از سطح بالایی برخوردار است و جام دکل بندن گلوگاه به دلیل حساسیت ویژه در سطح بالایی برخودار شده است.

وی افزود: مازندران همیشه در قهرمانی و پهلوانی ایران اسلامی نقش ارزنده داشته است و کارها ی مثبتی د ر ورزش انجام داده و دارای مد ال های فراوان در این راستا است و باید جایگاه ورزش مازندران از وضعیت فعلی به مقام بالاتری صعود کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با گرامیداشت نام ویاد جان باختگان دکل بند گلوگاه بیان داشت: دکل بندان ما در عرصه سازندگی ایران اسلامی و در شغل بسیار سخت دکل بندی برای عمران و آبادانی ایران اسلامی جان باختند و نکوداشت نام و یادشان تنها گوشه ای از قدردانی از این عزیزان است.

هادی ابراهیمی گفت: محقق شدن عمران و آبادانی ایران عزیز ناشی از تلاش همه جانبه این عزیزان در عرصه سازندگی است که با تمام وجود با گذشتن از جان خود ، آبادانی را برای ایران عزیز به ارمغان آوردند.

وی اظهار داشت: استاندار و مسئولین استانی به صورت جد پیگیربرطرف نمودن نیازهای خانواده های دکل بندان گلوگاه هستند و این امر به زودی با برنامه ریزی مناسب محقق خواهد شد.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: مازندران درمیادین ورزشی دارا ی مقامات بسیار بالایی است که باید قدر دانسته شود و نیازمندیهای مختلف ورزشکاران د ر این میادین مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: دکل بندان گلوگاهی با حضور در سخت ترین میدان مغناطیسی و الکتریبسیته، حضور فعال داشته اند و با جان دادن در ایبن راه عمران و آبادنی را برای ملت به ارمغان آورده اند که خوشبختانه تلاش ویژه ای و پیگیری های مجدانه ای توسط نماینده مردم شرق در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که بی سابقه است.

جام دکل بندان سازندگی گلوگاه با حضور تیم های داخلی از استانهای کردستان، تهران، توابع تهران، کرمانشاه، خوزستان، همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، گیلان، سمنان، خوزستان و تیم منتخب گلوگاه و یک تیم خارجی آذربایجان در رده نوجوانان و نونهالان، جوانان و بزرگسالان تا عصر جمعه در سالن شهید چمران گلوگاه ادامه دارد.