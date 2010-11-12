نیمی از مجتمع های آموزشی مازندران دو شیفته هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر عباس پورافزود: برای تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران مجتمع های آموزشی، کتابچه ای از مجموعه دستور العمل ها در آینده نزدیک تهیه و در اختیار مدیران مجتمع قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: دستور العمل های تامین مربیان پرورشی مورد نیاز مدارس تحت پوشش مجتمع های آموزشی ابلاغ شده که در آن به ازای هر پنج نفر یک ساعت مربی پرورشی برای مجتمع در نظر گرفته شده است.

عباس پور افزود: برای ارتقای سطح کیفی آموزشی و پرورشی و نظارت برعملکرد مجتمع های آموزشی کارگروه شش گانه ماموریتی شامل کارگروه غنی سازی، کارگروه منابع مالی، کارگروه معانی نظری و علمی، کارگروه آیین نامه ها، کارگروه انجمن اولیا و مربیان و کارگروه تجهیزات آموزشی و پرورشی تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه سرانه دانش آموزی مجتمع های آموزشی همانند سایر مدارس و همزمان با آن ها پرداخت می شود افزود: به زودی برای هر یک از مجتمع های آموزشی استان یک دستگاه رایانه و تجهیزات جانبی خریداری می شود که 50 درصد اعتبار آن را از سوی وزارت متبوع و 50 درصد از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان تامین می شود.