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۲۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

مظفری اعلام کرد:

روزانه 100 هزار سایت اینترنتی در دنیا ایجاد می شود

روزانه 100 هزار سایت اینترنتی در دنیا ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: یک کارشناس مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات با اشاره به رشد روزافزون علاقه مندی جامعه به فضاهای مجازی اظهار داشت: روزانه 100 هزار سایت اینترنتی جدید در دنیا ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری شامگاه پنج شنبه در کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری اهمیت وبلاگ نویسی و استفاده از فضای مجازی برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان را تشریح کرد.

وی گفت: در عصر اطلاعات و ارتباطات سایت ها و وبلاگ ها به پایگاهی برای اطلاع رسانی و دریافت خبر و گزارش تبدیل شده اند و یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با تهاجم فرهنگی و شبهه افکنی دشمنان ایجاد سایت ها و وبلاگ های مناسب با مطالب کارشناسی شده و تحلیلی است.

مظفری تاکید کرد: بر اساس اعلام مسئولان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات روزانه به‌ طور میانگین 100 هزار سایت اینترنتی جدید در سراسر دنیا راه‌اندازی می‌شود.
 
به گفته مظفری، روزانه 30 میلیارد جستجو فقط در سایت اینترنتی گوگل انجام می‌شود که این آمار و ارقام نشان از استقبال مردم جهان از فضای مجازی و دریافت اطلاعات از این امکانات جدید و آنلاین است.
 
نحوه ساخت وبلاگ، طراحی قالب، معرفی وبلاگ به جستجو گرها، قرار دادن صدا و تصویر در وبلاگ، معرفی پایگاههای ارائه دهنده سرویس وبلاگ، موضوع بندی در وبلاگ، تنظیمات وبلاگ و معرفی سایتهای آمارگیری وبلاگ از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی بود.
 
این کارگاه آموزشی از سوی دفتر نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و با همکاری دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای آزاد اسلامی مازندران برگزار شده است.
کد مطلب 1189982

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