80 درصد مجرمان زندانی خوزستان دچار فقر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، محمد باقر الفت اظهار داشت: اگر به این نقطه رسیده ایم، باید آستینها را بالا بزنیم و فقر را از جامعه حذف و عدالت را فراهم کنیم.

وی با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها، تصریح کرد:‌ برای اجرای عدالت اقتصادی در جامعه، باید به دنبال اجرای این قانون باشیم اما چون توضیحات کاملی در خصوص این قانون به ما نداده اند، همه نگران اجرای آن هستند.



الفت گفت: دولت هرچه درامد ملی دارد خرج یارانه ها و امور غیرضروری می کند و با این روش نمی توان به افراد نیازمند جامعه کمک یا برای ایجاد اشتغال جوانان، سرمایه گذاری کرد.



وی افزود: با اجرای این طرح، بزرگترین عامل پیشگیری از وقوع جرم محقق می شود.



الفت با بیان اینکه مجرمان هر کشور از درون همان کشور هستند و از خانواده ها بیرون می آیند، تصریح کرد: تاکنون درباره رعایت تعالیم و حدود الهی زیاد صحبت کرده ایم اما باید دید چقدر به این مسائل عمل شده است.



رئیس دادگستری کل استان خوزستان با اشاره به اهمیت اجرای احکام صادره از سوی دادگاه ها، اظهار داشت: احکام صادره در صورت حتمیت، باید به مرحله اجرا دربیایند و در این صورت بزرگترین عامل پیشگیری از وقوع جرم شکل گرفته است.



الفت افزود: امروز به این نتیجه رسیده ایم که احکام دادگاه ها باید بدون اتلاف وقت به اجرا گذاشته شوند و قول می دهم که با آرای با کفایت قضات استان، در اجرای احکام لحظه ای تامل نخواهیم کرد.

