به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، سوسای در حاشیه برگزاری مراسم رونمایی نماد برگزاری رقابت های جام ملت های آسیا، در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چه تیمی در رقابت های این دوره از بخت بالاتری برای کسب عنوان قهرمانی آسیا برخوردار است، اظهار داشت: رقابت تیم ها بسیار نزدیک شده و شما نمی توانید هیچ تیمی را به عنوان قهرمان این رقابت ها حدس بزنید.

دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا افزود: تیم های کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، قطر (میزبان رقابت ها)، ایران، کره شمالی و عراق به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، همگی از بخت قهرمانی برخوردارند. با این حساب چطور می توان از قهرمان این دوره از رقابت ها حرفی به میان آورد.؟

سوسای با اشاره به حضور ذوب آهن در فینال رقابت های لیگ قهرنانان آسیا که روز شنبه بین نماینده ایران و سئونگنام کره جنوبی در توکیو برگزار می شود، اظهار داشت: فوتبال ایران در این سال ها پیشرفت خوبی داشته و اینکه ذوب آهن توانسته به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند حاکی از همین پیشرفت هاست.

دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص نماد مسابقات جام ملت های آسیا گفت: همانگونه که می دانید، این نمادها در برگیرنده فرهنگ برگزارکنندگان است و قطری ها هم با این نماد بومی خود، میهمان نوازی خودشان را که در سال های گذشته به طور برجسته مشهود بوده را به نمایش گذاشته اند.

سوسای در پایان گفت: من از طرف محمد بن همام، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، باید از عبدالعزیز المهندی، مدیر اجرایی بازی ها، و تیم او تشکر کنم. ما می خواهیم برگزارکننده موفق ترین دوره رقابت های جام ملت های آسیا باشیم.

مراسم رونمایی از نماد پانزدهمین دوره مسابقات فتبال جام ملتهای آسیا پنجشنبه شب با حضور مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا در دوحه قطر برگزار شد.