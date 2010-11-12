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۲۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از دوحه/

المهندی: نماد جام ملت‌های آسیا بسیار خلاقانه طراحی شده است

المهندی: نماد جام ملت‌های آسیا بسیار خلاقانه طراحی شده است

معاون اجرایی برگزاری پانزدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا از طراحی خلاقانه نماد این بازی ها ابراز خشنودی کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، "سبوق" نامی است که برگزارکننگان این رقابت ها بر روی یربوع که از راسته جهندگان است، گذاشته اند.

عبدالعزیر المهندی، معاون اجرایی برگزاری رقابت های جام ملت های آسیا، در خصوص نماد این مسابقات اظهار داشت: سبوق، بی نظیر و خلاقانه است. من کاملا این نماد را با فرهنگ و ورزش کشور منطبق می دانم.

وی افزود: سبوق می تواند فرهنگ و موقعیت جغرافیایی ما را نشان دهد. یک قطری خیلی زود سبوق را می شناسد اما برای یک خارجی شاید کمی تعجب برانگیز باشد.

المهندی در پایان گفت: شکی ندارم که سبوق تعجب همه کسانی که برای اولین بار آن را می بینند را برخواهد انگیخت. نمادها در موفقیت هر کشوری، نقش تعیین کننده ای بازی می کنند.

پانزدهیمن دوره رقابت های جام ملت های آسیا از 7 تا 29 ژانویه با حضور 16 تیم چهار تیمی در دوحه قطر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1189997

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