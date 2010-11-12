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۲۱ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۹

چابکسواران برتر هفته هشتم کورس پائیزه گنبد مشخص شدند

چابکسواران برتر هفته هشتم کورس پائیزه گنبد مشخص شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: هفته هشتم کورس پائیزه اسبدوانی گنبد کاووس عصر پنجشنبه با معرفی چابکسواران برتر در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این هفته از مسابقات، 44 راس اسب ورزشی در شش دور به مسافتهای هزار و 1500 متر طول بایکدیگر به رقابت پرداختند.

در کورس اول این مسابقات، اسبهای ورزشی گل سارا با سوارکاری محمدخجملی، پرشین دلبر با فیض الله رجال و آهورا با مصطفی علایی، اسبهای گل عتیق با ستار مهرانی، گوهر با ابوطلاب چاری  زاده و لاتی نایت با امین محمدی در کورس دوم برتر شدند.
 
اسبهای ورزشی آهو با چابکسواری ستار مهرانی، مرجانه با محمد خجملی و پانیل با قربان محمد اودک در کورس سوم، هپی سیل با ستار مهرانی، الینا با احمد پقه و الناز 2 با عنایت الله قللر عطاء در کورس چهارم اول تا سوم شدند.
 
همچنین اسبهای ورزشی هیلدا با عبدالخالق چپرلی، شبنم با علی رجال و مهردادخان با ناصر قزلدر کورس پنجم و اسبهای ورزشی سیلوانا با محمدخجملی، دازیران با ستار مهرانی و آی ارا با مصطفی علایی در کورش ششم برتر شدند.
 
رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سه دور اول این مسابقات به مسافت هزار و بقیه هزار 500 متر طول برگزار شد و کورس اول ویژه اسبهای ترکمن بود.
 
حکیم ایگدری افزود: در این هفته از مسابقات 153 میلیون و 200 هزار ریال بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر به عنوان جایزه توزیع شد.
 
وی اظهار داشت: هفته نهم این مسابقات، عصر جمعه با شرکت 51 راس اسب ورزشی، در شش دور و برای کسب 171 میلیون و 900 هزا ر ریال برگزار می شود.
کد مطلب 1189998

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