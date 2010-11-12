چابکسواران برتر هفته هشتم کورس پائیزه گنبد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این هفته از مسابقات، 44 راس اسب ورزشی در شش دور به مسافتهای هزار و 1500 متر طول بایکدیگر به رقابت پرداختند.

در کورس اول این مسابقات، اسبهای ورزشی گل سارا با سوارکاری محمدخجملی، پرشین دلبر با فیض الله رجال و آهورا با مصطفی علایی، اسبهای گل عتیق با ستار مهرانی، گوهر با ابوطلاب چاری زاده و لاتی نایت با امین محمدی در کورس دوم برتر شدند.

اسبهای ورزشی آهو با چابکسواری ستار مهرانی، مرجانه با محمد خجملی و پانیل با قربان محمد اودک در کورس سوم، هپی سیل با ستار مهرانی، الینا با احمد پقه و الناز 2 با عنایت الله قللر عطاء در کورس چهارم اول تا سوم شدند.

همچنین اسبهای ورزشی هیلدا با عبدالخالق چپرلی، شبنم با علی رجال و مهردادخان با ناصر قزلدر کورس پنجم و اسبهای ورزشی سیلوانا با محمدخجملی، دازیران با ستار مهرانی و آی ارا با مصطفی علایی در کورش ششم برتر شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سه دور اول این مسابقات به مسافت هزار و بقیه هزار 500 متر طول برگزار شد و کورس اول ویژه اسبهای ترکمن بود.

حکیم ایگدری افزود: در این هفته از مسابقات 153 میلیون و 200 هزار ریال بین سوارکاران و مالکان اسبهای برتر به عنوان جایزه توزیع شد.

وی اظهار داشت: هفته نهم این مسابقات، عصر جمعه با شرکت 51 راس اسب ورزشی، در شش دور و برای کسب 171 میلیون و 900 هزا ر ریال برگزار می شود.