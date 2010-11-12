همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این همایش به مناسبت اعیاد ولایت ( قربان تا غدیر) با شرکت خانوارهای گلستانی در شهرگرگان برگزار شد.

خانواده های گلستانی با حضور در این راهپیمایی مسیر میدان شهرداری ( وحدت ) تا ناهارخوران گرگان را پیاده روی کردند.

در ادمه این همایش که به همت تربیت بدنی گلستان و برخی از دستگاههای اجرایی استان از جمله بانک ملی برگزار شد، به شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی داده شد.

یک دستگاه خودروی سمند، یک دستگاه خودروی پراید و یک دستگاه تراکتور کابین دار آروید جوایز ویژه این همایش بزرگ کشوری است که توسط بانک ملی استان گلستان به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.



همچنین بیش از هزار جایزه دیگر شامل کمک هزینه سفر به مکه مکرمه و کربلای معلی، لوازم منزل و سکه بهار آزادی به برندگان اهدا شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان از تمهیدات ترافیکی بزرگترین همایش پیاده روی 200 هزار نفری عمومی و خانوادگی در گرگان خبر داد.

سرهنگ علیرضا حسنی از اجرای طرحهای ترافیکی به منظور حفظ نظم و امنیت و کنترل ترافیک مسیر تردد و استقرار مردم در محل همایش خبر داد و گفت: ورود هر گونه وسایل نقلیه از ساعت شش صبح تا پایان مراسم از میدان وحدت به سمت جاده ناهارخوران ممنوع خواهد بود.

این مقام انتظامی همچنین گفت: تمام امکانات نیروی انسانی و خودرویی پلیس راهور در این همایش استفاده خواهد شد.

وی از شهروندان خواست، به منظور هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم همکاری لازم را با مأموران بعمل آورند.

گلستان یک میلیون و 650 هزار نفر جمعیت و 80 هزار وزرشکار سازمان یافته دارد.