نوشهر قهرمان هندبال نوجوانان مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که به به نام جام زنده یاد سید رضا حسینی رئیس هیئت هندبال فقید نوشهر پنج شنبه شب درشهرستان نور برگزارشد، تیم نوشهر با دو پیروزی و یک تساوی و کسب پنج امتیازعنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

دراین رقابتها تیم های بهشهر با چهار امتیاز و نور با سه امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

تیم آمل در این مسابقات بدون کسب امتیازی در مکان چهارم قرار گرفت.

رئیس هیئت هندبال مازندران سطح برگزاری این رقابتها را مطلوب خواند و گفت: با وجود تعداد کم تیم های شرکت کننده در مسابقات قهرمانی استان، برخی تیم ها از بازیکنان خوب وبا استعدادی در این رقابتها شرکت کرده بودند.

خسروابراهیم زاده افزود: این رقابت ها پس از سه سال برگزارشد وتعداد کم تیم های شرکت کننده به این خاطر بوده است.

وی،عدم حضور تیم های ساری، قائمشهر و بابل به عنوان مدعیان این مسابقات را جالب توجه وبحث برانگیز دانست وعلت آن را عدم پشتبانی مالی تربیت بدنی این شهرستانها اعلام کرد.

رئیس هیئت هندبال مازندران همچنین از برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی جوانان این استان از آذرماه خبر داد.