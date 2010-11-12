حرف مردم و سیاستمداران فرانسه در مورد ایران متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آنتوان آسفر شامگاه پنجشنبه در دیداری که به همراه 32 نفر از فرانسویان با معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان داشت با بیان اینکه سیاست بخشی از فرهنگ هر کشور است، افزود: همیشه یک دولت و یک جبهه مخالف وجود دارد و اختلاف مردان سیاست در همه کشورها وجود دارد.

وی افزود: فلسفه شیعی معتقد است که انسان باید دنیای خودش را خوب نظاره کند و بر آنچه در پیرامون او می گذرد نظارت داشته باشد.

شرق شناس و روزنامه نگار فرانسوی در ادامه سخنانش از معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در خصوص اجرای کامل ارزشها و آرمانهای قبل از انقلاب در ایران سئوال کرد که اسماعیلی در پاسخ گفت: هر فلسفه فکری و مکتبی مطلوباتی دارد که اهداف خود را برای رسیدن به این شعارها بنا می گذارد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای امام خمینی در ابتدای تشکیل حکومت اسلامی تلاش برای حاکمیت قوانین الهی و سعی به منظور استقلال کشور در بخشهای مختلف بود، تصریح کرد: مقابله با کشورهایی که قصد تسلط بر ایران را دارند، آموزش همگانی، داشتن آزادی برای مردم، امکانات عمومی و برقراری عدالت در جامعه از دیگر اهداف و شعارهای رهبر فرزانه انقلاب بود که در حال حاضر همه اینها در حد بالایی تحقق پیدا کرده است.

وی بیان داشت: در سال 1357 کشور ایران 150 هزار دانشجو داشت در حالی که هم اکنون چهار میلیون دانشجو در واحدهای مختلف دانشجویی در حال کسب علم و دانش هستند و عدالت تحصیلی و آموزشی برقرار شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان اضافه کرد: زمانی که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید تنها 54 درصد از مردم سواد خواندن و نوشتن داشتند در حالیکه امروز این رقم به 92 درصد رسیده است.

در ادامه آنتوان اسفر از اسماعیلی سئوال کرد "آیا عدالت اجتماعی نیز در ایران اجرا می شود" که او در پاسخ گفت: مردم در کشور آزادانه نمایندگان خود را برای مسئولیت در بخشهای گوناگون در فضایی سالم انتخاب می کنند و این امر مصادق عدالت اجتماعی است.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا از وضعیت حاکم در کشور و کارهایی که در زمینه های مختلف انجام می شود، راضی هستید" به شرق شناس فرانسوی گفت: اساسا کارهای بشری همیشه با نقطه مطلوب خود فاصله دارند و به طور حتم می‌توان به نحو مطلوبتری کارها را انجام داد.

اسماعیلی اضافه کرد: باید برای رفع کمبودها تلاش بیشتری صورت گیرد ولی مردم و دولتمردان در مسیر شعارهای امام خمینی (ره) و انقلاب هستند و باید گفت هنوز به قله آرمانهای خود نرسیده ایم اما در مسیر فتح قله هستیم.

آنتوان آسفر بیان داشت: امروزه علم ارتباطات به یک علم دقیق و کارآمد تبدیل شده و کشور ایران نیز به جاست با کشورهای دیگر رابطه ای مطلوب را برقرار کند.

شرق شناس و اسلام شناس معروف فرانسوی خاطرنشان کرد: من در مورد ایران بسیار مطالعه کرده و اصفهان را با آن سابقه تاریخی کهن و آثار تاریخی بی نظیرش بسیار دوست دارم و سفر خود را با اصفهان که نصف جهان است به پایان می‌برم.