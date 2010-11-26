ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات صنعت بیمه

جواد سهامیان مقدم در گفتگو با مهر در مورد آخرین اقدامات به عمل آمده برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: وضعیت ضریب نفوذ بیمه در کشور چندان مطلوب نیست، بنابراین باید تلاشهای بیشتری در این راستا صورت گیرد.

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه صنعت بیمه تلاشهای زیادی را برای افزایش ضریب نفوذ بیمه انجام می دهد، تصریح کرد: به همین منظور در حوزه های بازار پول، سرمایه، مسائل قضایی و صیانت اقتصادی از خانواده ها و غیره ورود بیشتری کرده ایم.

وی از برنامه ریزی برای توسعه بیمه های عمر و زندگی به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور خبرداد و عنوان کرد: افزایش ضریب نفوذ بیمه در دستور کار قرار دارد.

سهامیان مقدم پیشنهاداتی را برای جلوگیری از افزایش زیان شرکتهای بیمه در بخش بیمه شخص ثالث ارائه و بیان کرد: اگر بیمه شخص ثالث به درستی مدیریت شود، زیانی از این بابت متوجه شرکتهای بیمه نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بیمه ایران در بیمه شخص ثالث به نقطه سر به سر رسیده است، افزود: اگر بیمه شخص ثالث مدیریت شود، حاشیه زیان کمتری خواهد داشت و زیانها در این بیمه به حداقل خود می رسد.

مدیرعامل بیمه ایران ایجاد یک سیستم یکپارچه اطلاعات در صنعت بیمه را در این زمینه پیشنهاد کرد و گفت: ایجاد این سیستم یکی از مدیریتهای بهینه در این زمینه به شمار می رود که هم اکنون جای آن در صنعت بیمه خالی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر که صنعت بیمه کشور فاقد چنین سیستمی است، ممکن است فردی از چند شرکت بیمه ای بابت یک زیان خاص، خسارت دریافت کند که با ایجاد سیستم مذکور این مشکل از بین خواهد رفت و هر دریافت خسارت مشخص خواهد شد.

سهامیان مقدم عنوان کرد: البته در بیمه ایران این سیستم وجود دارد و دریافت خسارت از یک واحد این شرکت از طریق تمام واحدها قابل مشاهده است، به همین دلیل زیان دیده نمی تواند دو یا چند بار خسارت دریافت کند، اما در کل سیستم بیمه ای کشور این هوشمندی وجود ندارد.

مدیرعامل بیمه ایران بر نظارت کامل و دقیق بر روی خسارتها تاکید و بیان کرد: برای اینکار باید یک مدیریت بهینه در منابع وجود داشته باشد، یعنی منافع، سود و درآمدهای حاصل از حق بیمه ها اگر در یک سیستم یکپارچه نظارت شود، قطعا حاشیه سود مناسبی برای شرکتهای بیمه به همراه خواهد داشت.