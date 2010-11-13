وضعیت پذیرش دانشجوی علوم انسانی در کنکورهای سال 90

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ظرفیتهای کنکور سراسری و کارشناسی ارشد نسبت به سال گذشته با توجه به بحث بازنگری در رشته های علوم انسانی هیچ تفاوتی نمی کند و مانند گذشته انجام می شود ما تنها برای دانشگاههایی که برای اولین بار می خواهند اقدام به راه اندازی این رشته ها بکنند ظرفیت را منوط به بازنگری کرده ایم.

وی اظهار داشت: در حقیقت توسعه برخی رشته ها منوط به بازنگری شده است.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: وزارت علوم کار بازنگری دروس علوم انسانی را با هماهنگی شورای تحول و ارتقا علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و زیر نظر این شورا انجام می دهد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر کمیته هایی در این زمینه فعالیت می کنند که پس از رسیدن به نتیجه گزارش فعالیت خود را به وزارت علوم ارائه می دهند و بازنگری نهایی نیز در وزارت علوم انجام می شود.

حسنی پیش از این به مهر گفته بود: توسعه 12 رشته علوم انسانی شامل حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی منوط به بازنگری، بومی سازی و به روز کردن شده است.

وی اعلام کرده بود: این رشته ها باید با اولویت های بومی و دین محوری بازنگری شوند به طوریکه محتوای آنها که بیشتر غربی است با محورهای دینی و اسلامی هماهنگ شود.