حادثه سعات آباد نشانه کمرنگ شدن حس همنوع دوستی است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی با اشاره به حادثه قتل در سعادت آباد گفت: بروز چنین حوادثی در جامعه به علت گسترش برخی ناهنجاریها مانند روابط ناسالم و غیراخلاقی خیلی دور از ذهن نیست اما مسئله مهمتر در این حادثه کمرنگ شدن حس همنوع دوستی و انسان دوستی است.