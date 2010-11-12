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۲۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۴۱

حادثه سعات آباد نشانه کمرنگ شدن حس همنوع دوستی است

حادثه سعات آباد نشانه کمرنگ شدن حس همنوع دوستی است

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی با اشاره به حادثه قتل در سعادت آباد گفت: بروز چنین حوادثی در جامعه به علت گسترش برخی ناهنجاریها مانند روابط ناسالم و غیراخلاقی خیلی دور از ذهن نیست اما مسئله مهمتر در این حادثه کمرنگ شدن حس همنوع دوستی و انسان دوستی است.

حبیب الله آقابخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حادثه سعادت آباد هشدار و زنگ خطری برای جامعه است تا مردم بدانند که اعتماد و همبستگی اجتماعی در آنان فرو ریخته و کمرنگ شده است.

این جامعه شناس اظهار کرد: این حادثه باعث شده مردم تصور کنند در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی تنها خواهند بود و مردم اطراف ماجرا برای نجات آنان اقدام نخواهد کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ویژگی اصلی اعتماد مردم به یکدیگر برای ثبات و انسجام جامعه مورد تهدید قرار گرفته است که باید فکری اساسی برای تقویت این اصول کرد.

آقابخشی با اشاره به عملکرد نیروی انتظامی در حادثه سعادت آباد افزود: احساس امنیت برای مردم بسیار ارزشمند است و نیروی انتظامی در این حادثه زیر سوال رفت.

 

کد مطلب 1190081

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