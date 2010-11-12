2 زمین لرزه شدید بار دیگر جنوب کرمان را تکان داد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دو زمین لرزه 3.4 ریشتری شب پنجشنبه بار دیگر فاریاب را لرزند، وقوع این زمین لرزه ها پس از زمین لرزه پنج ریشتری این شهر در جنوب استان کرمان موجب ترس مردم فاریاب شد به طوریکه مردم با خارج شدن از منازل مسکونی ساعاتی از شب را در معابر عمومی گذراندند.

زمین لرزه اول ساعت 16 و 49 دقیقه و در عمق 28 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 56.93 درجه طول جغرافیایی و 27.78 درجه عرض جغرافیایی رخ داد.

شب گذشته ساعت 22 و 30 دقیقه زمین لرزه دوم با شدت 3.4 ریشتر در عمق هفت کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 56.83 درجه طول جغرافیایی و 27.83 درجه عرض جغرافیایی رخ داده است.

این دو زمین لرزه هیچ گونه خسارتی در بر نداشته است اما نشان داد زمین لرزه های گسل فعال فاریاب همچنان ادامه داد.

این در حالی است که طی 48 ساعت گذشته 16 زمین لرزه مناطق مختلف استان کرمان را به لرزه در آورده است و این زمین لرزه ها همچنان ادامه دارند.

18 گسل فعال در استان کرمان وجود دارد و یک سوم از تلفات زمین لرزه های یکصد سال گذشته کشور در کرمان روی داده است.

