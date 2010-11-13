جواد کلیدری از شاعران و پژوهشگران مشهدی درباره اثری پژوهشی که در دست تدوین دارد به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای تابستان امسال مشغول انجام کارهای پژوهشی برای گردآوری اطلاعات درباره شاعرانی هستم که به لهجه مشهدی شعر سرودهاند.
وی ادامه داد: تاکنون نزدیک به 80 درصد کار که مربوط به تحقیقات کتابخانهای است و شاعرانی که در قید حیات نیستند و یا دیگر شعر نمیسرایند ،انجام شده و 20 درصد باقیمانده مربوط به شاعرانی است که در حال حاضر در حوزه سرایش شعر با لهجه مشهدی فعال هستند.
شاعر "کادوی غمگین" با اشاره به اینکه این کتاب با شاعرانی چون عماد خراسانی و اخوان ثالث شروع و به شاعران امروزی ختم میشود عنوان کرد: خیلی مهم است که شاعران امروزی را از قلم نیندازم و همین مساله کار را کمی سخت می کند و شاید بخش پایانی کتاب با سرعت پایینتری پیش رود.
کلیدری اضافه کرد: در این کتاب که بیش از 100 صفحه خواهد داشت، نمونههایی از شعر شاعران آورده می شود و سپس به بررسی ویژگیهای شعری آنها، جایگاهی که این شعرها در کارنامه شاعر دارند و ... پرداخته میشود.
وی در پایان درباره مجموعه شعرش با نام "شاخههای تلخ" که پس از دو سال هنوز به چاپ نرسیده است توضیح داد: این کتاب بیش از دو سال است که با وجود داشتن مجوز دست ناشری در تهران است و به دلیل تعللی که در نشر آن داشتهاند تصمیم دارم آن را به ناشر دیگری چون" نگاه" یا "شاملو" مشهد بسپارم ولی به دلیل کارهای شخصی هنوز پیگیر آن نشده ام.
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