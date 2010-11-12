به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیوستن کرونیکل، نیل الجابر سخنگوی عربستان در واشنگتن گفت: سهمیه درنظر گرفته شده برای زائران حج امسال با سالهای اخیر تفاوت چندانی ندارد و چون گذشته تعداد زیارت افراد هرپنج سال یکبار در نظر گرفته می‌شود.

عربستان اعلام کرده است که 2 میلیون نفر به در مراسم حج امسال شرکت می‌کنند. از سوی دیگر کارشناسان انجام ساخت و ساز در منا و کاهش فضای برپایی چادر برای زائران را از عوامل کاهش زائران امسال دانسته‌اند.

امسال همچنین به منظور پرهیز از رخدادهای ناگواری که براثر ازدحام جمعیت به ویژه در جمرات در گذشته به وقوع پیوسته پنجمین طبقه جمرات با دو خروجی به بهره‌برداری می‌رسد.

برای مسلمانان آمریکایی دشوارترین بخش این سفر معنوی بازگشت به کشور خود است، چرا که در سالهای اخیر شکایات بسیاری از سوی مسلمانان هنگام برگشت و بازجوییهای بیش از حد و طولانی مدت فرودگاه برپایه دین افراد مطرح شده‌اند.

در پاسخ به این شکایات، گروههای حامی حقوق مدنی مسلمانان توصیه‌های سفری برای زائران منتشر کرده و به آنها توصیه کرده‌اند که در انتظار این پرسشها بوده و به آنها در چارچوب قانون پاسخ دهند، چرا که پرسشهایی درباره اعتقادات دینی و سیاسی در ایالات متحده قانونی نیستند.