ادامه مذاکرات آشتی ملی فلسطین به بعد از عید قربان موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتد پرس، "عزت الرشق" گفت: مذاکرات جدی و عمیقی با فتح برگزار کردیم و محور امنیتی مهمترین موضوع مورد بحث بود.

وی افزود: برخی مشکلات بوجود آمد و طرفین به توافق نرسیدند، اما توافق شد که ادامه مذکرات بعد از عید مبارک قربان پیگیری شود.

ازسوی دیگر"عزام الاحمد" رئیس هئیت گفتگو کننده فتح گفت: کسی که خواهان پایان اختلافات است نباید وقت کشی کند زیرا به اسرائیل امکان ادامه اقدامات توسعه طلبانه اش را می دهد.تتها موضوعی که با حماس در مذاکرات مطرح شد مسایل امنیتی بود.

وی تاکید کرد: ما به نقطه نظرات آنها درباره تجدید ساختاردستگاههای امنیتی گوش فرا دادیم اما در نهایت چیزی عایدمان نشد زیرا حماس آماده نبود و به ما ابلاغ کردند که ملاحظاتمان را به اطلاع شما خواهیم رساند اما تاکنون خبری نشده و اگرملاحظات حماس به ما نرسد مضحکه شده ایم.

الاحمد ادامه داد: اگر اوضاع به همین منوال پیش برود جلسه دیگری در کار نخواهد بود و برادران حماس باید به قاهره برای امضای سند آشتی ملی بروند.

شایان ذکر است که جنبشهای فتح و حماس اخیرا دردمشق به گفتگو پرداختند.