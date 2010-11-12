برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز نخست مسابقات اعلام شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، مراسم افتتاحیه این دوره از بازیها امروز جمعه در چین برگزار خواهد شد و ورزشکاران تیم های مختلف از روز شنبه رقابتهایشان را آغاز خواهد کرد.

روز شنبه در روز نخست شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی در گوانگجو چین، ورزشکاران مختلف کشورمان به مصاف رقیبان خود می روند که برنامه مسابقات آنها به شرح زیر است:

* شنا: مسابقات 400 متر مختلط و 200 متر پروانه

* ژیمناستیک: مسابقات تیمی

* قایقرانی - اسلالوم: مقدماتی کانوی یک نفره

* دوچرخه سواری: بخش 4 کیلومتر انفرادی پیست

* ووشو: مسابقات اوزان 52 و 60 بانوان و 56 ، 60 ، 70 و 75 کیلوگرم آقایان

* جودو: مسابقات اوزان 100 و بعلاوه 100 کیلوگرم مردان

* تیراندازی: تفنگ بادی 10 متر و تپانچه 50 متر

* تنیس روی میز: مسابقات مقدماتی بخش تیمی

* شطرنج: مرحله مقدماتی

* قایقرانی بادبانی: مرحله مقدماتی

* بیلیارد: مرحله مقدماتی

* فوتبال : دیدار سوم تیم فوتبال امید ایران برابر ویتنام

* والیبال: دیدار با مغولستان