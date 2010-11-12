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۲۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

دستجردی خبر داد:

ارائه بسته ‌های سلامتی به زنان سراسر کشور

ارائه بسته ‌های سلامتی به زنان سراسر کشور

وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که زنان محور خانواده هستند، از تهیه بسته‌ های سلامتی برای این قشر از افراد جامعه خبر داد و گفت: بزودی این بسته‌ها به زنان سراسر کشور ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: این بسته سلامتی و آموزشی شامل موارد گوناگونی از جمله دیابت و فشارخون است و ارائه آن به زنان ابتدا به صورت پایلوت در 9 استان انجام شده و سپس به تمام زنان کشور تعلق می‌گیرد.

وی گفت: در این بسته‌ های سلامتی، همچنین مواردی نظیر آموزش جلوگیری از پوکی استخوان در زنان سالخورده ارائه می‌شود.
 
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه آمار زایمان طبیعی و بدون درد در حال افزایش است گفت: ارتقاء بهداشت باروری و زایمان بدون کمک بیمه‌ ها ممکن نیست و شرکتهای بیمه در این زمینه باید پشتیبان وزارت بهداشت برای اجرای برنامه‌هایش باشند.
 
دستجردی، سن امید به زندگی در زنان کشور را بیش از مردان اعلام کرد و بیان داشت: با اقدامات انجام شده سن امید به زندگی در زنان کشور به 73 سال رسیده و یکسال از سن امید به زندگی در آقایان بیشتر است.
 
کد مطلب 1190126

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