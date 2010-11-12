ارائه بسته ‌های سلامتی به زنان سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی افزود: این بسته سلامتی و آموزشی شامل موارد گوناگونی از جمله دیابت و فشارخون است و ارائه آن به زنان ابتدا به صورت پایلوت در 9 استان انجام شده و سپس به تمام زنان کشور تعلق می‌گیرد.

وی گفت: در این بسته‌ های سلامتی، همچنین مواردی نظیر آموزش جلوگیری از پوکی استخوان در زنان سالخورده ارائه می‌شود.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه آمار زایمان طبیعی و بدون درد در حال افزایش است گفت: ارتقاء بهداشت باروری و زایمان بدون کمک بیمه‌ ها ممکن نیست و شرکتهای بیمه در این زمینه باید پشتیبان وزارت بهداشت برای اجرای برنامه‌هایش باشند.

دستجردی، سن امید به زندگی در زنان کشور را بیش از مردان اعلام کرد و بیان داشت: با اقدامات انجام شده سن امید به زندگی در زنان کشور به 73 سال رسیده و یکسال از سن امید به زندگی در آقایان بیشتر است.

