به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در جمع مدیران مجمع خیرین سلامت اظهار داشت: مجمع خیرین سلامت فعالیت خود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرده و در این مجمع گنجینه ‌ای از انسانهای متعالی حضور دارند و بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها، به همت خیرین سلامت برپا شده است.

وی ادامه داد یکی از وظایف وزارت بهداشت ایجاد کارگروه مشترکی است که ریاست این کارگروه به دکتر لاریجانی واگذار شده است که امید است بتوانیم در آینده ارتباط خوبی را با این مجمع داشته باشیم.

دستجردی تصریح کرد نمایندگان سایر استانها می‌توانند مشکلات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب درآورند تا در این کارگروه به آنها رسیدگی شود.

وی با اشاره به اینکه فعالیتهای خیرین برکات زیادی را در جامعه به همراه دارد افزود: فرهنگ خیرین سلامت باید در جامعه نهادینه شود زیرا این کار اثرات فیزیکی و معنوی را برای کسانی که به مردم خدمت ‌رسانی می‌کنند به دنبال دارد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: این وزارتخانه حمایتهای ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار داده تا ضمن تجلیل و قدردانی از خیرین سلامت، آنان جایگاه و شأن خاصی را داشته باشند.