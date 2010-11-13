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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۲۹

از ابتدای سال جاری؛

ورزشکاران آملی 13 نشان جهانی و آسیایی کسب کردند

ورزشکاران آملی 13 نشان جهانی و آسیایی کسب کردند

ساری - خبرگزاری مهر : رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان آمل، از کسب 13 نشان جهانی، بین المللی و آسیایی توسط ورزشکاران این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

هاشم جمشیدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد نشان شامل 11 نشان طلا، یک نقره و یک برنز است که در رشته های کشتی، والیبال، ووشو و رشته های رزمی توسط ورزشکاران آملی کسب شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته تنها 11 نشان جهانی و آسیایی توسط ورزشکاران آملی کسب شده بود، افزود: این تعاد در هفت ماهه امسال کسب شده و تا پایان امسال به تعداد نشان های ورزشکاران آملی در میادین جهانی بین المللی افزوده خواهد شد.
 
رئیس اداره تربیت بدنی آمل با اشاره به اینکه هم  اکنون عادل غلامی و بهروزعطایی به عنوان بازیکن و مربی به همراه تیم ملی در بازی های آسیایی حضور دارند، تصریح کرد: نشان های بازی های آسیایی نیز برای آنان قابل پیش بینی است.
 
جمشید پناه همچنین از مسئولانی که با کسب نشان های جهانی توسط ورزشکاران این شهرستان به آنان قول پاداش قهرمانی می دهند و بعد از مدتی در انجام تعهد آن شانه خالی می کنند انتقاد کرد.
 
وی افزود: این قول پاداش های پوچ زمین و سکه از سوی برخی مسئولان فقط جنبه پز دادن در کنار ورزشکاران و برخی مسئولان بالا دست دارد که باعث ناراحتی ورزشکاران مدال آور می شود.
 
رئیس اداره تربیت بدنی آمل به تشکیل جامعه ورزش برای تجلیل از ورزشکاران این شهرستان در پایان سال اشاره کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: یک نشان بانوان در شهرستان آمل در مسابقات رسمی به اندازه ورزشکاران آقایان دارای اهمیت است.
 
شهرستان آمل بیش از 370 هزار نفرجمعیت دارد.
کد مطلب 1190137

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