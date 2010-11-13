مسعود نیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر درباره وضعیت پذیرش دانشجو در رشته MBA در سال آینده گفت: پذیرش دانشجو در رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف مانند گذشته انجام می شود.

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف درباره جزئیات مشکلی که برای رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شده بوده مطلبی عنوان نکرد.

پیش از این علی مقداری - معاون آموزشی سابق دانشگاه صنعتی شریف نیز در عین اینکه بروز مشکلی درباره رشته MBA این دانشگاه را تایید کرده بود اما از اعلام جزئیاتی درباره آن خودداری کرده بود.

چندی پیش به طور غیر رسمی گمانه توقف پذیرش دانشجوی جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته MBA دانشگاه صنعتی شریف از سال آتی تحصیلی در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف شنیده شد. هر چند معاون آموزشی وقت دانشگاه صنعتی شریف این گمانه را تأیید نکرد اما از ایجاد یک مشکل درباره این رشته و مذاکره با وزارت علوم برای رفع آن خبر داده بود.

به گزارش مهر، پذیرش دانشجو برای دوره های کارشناسی ارشد MBA تنها از طریق کنکور سراسری توسط سازمان سنجش صورت می پذیرد. به طور متوسط تکمیل این دوره چهار نیم سال تحصیلی به طول می انجامد. دوره MBA یکی از دوره های آموزشی است که قدمت آن در کشورهای صنعتی به صد سال می رسد اما این دوره با وجود نیاز فراوان مدیریت در بخشهای مختلف اقتصادی در کشور، رشته ای نوپا به شمار می رود.