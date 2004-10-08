تيم ملي فوتبال ايران يكدست سفيد پوش شد، آلمان سياه پوش

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين جلسه كه با حضورسرپرستان دوتيم ايران وآلمان وداوران ونمايندگان فدراسيونهاي دوكشور برگزارشد، موارد لازم براي برگزاري هرچه باشكوهتراين ديدار مورد بررسي قرارگرفت.

همچنين مقررشد در ديدارفردا تيم ملي فوتبال كشورمان با لباس يكدست سفيد در زمين حاضرشود وتيم ملي آلمان با پيراهن وجوراب مشكي وشورت ورزشي سفيد به ميدان بيايد.

لازم به ذكراست: ديدارتيمهاي ملي فوتبال ايران وآلمان ساعت30/19 دقيقه فردا درورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد.