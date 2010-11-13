عبدالمجید غریب رضا در گفتگوی مشروح با مهر از برنامه ریزی وزارت تعاون برای ایجاد و توسعه تعاونیهای نسل جدید و فراگیر ملی خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مهم سیاستهای اصل 44 مورد توجه مقام معظم رهبری، بحث فقرزدایی و گسترش مالکیت عمومی در جامعه است.

آغاز تشکیل تعاونیهای نسل جدید

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار داشت: در قالب واگذاری سهام شرکتهای دولتی و ایجاد زمینه های فقرزدایی با استفاده از راهکارهای جدید موضوع مربوط به رسیدگی امور خانواده های مستضعف در دستور کار است؛ هرچند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در این بخش به عنوان سازمانهای تخصصی فعالیت دارند.

غریب رضا ادامه داد: با توجه به اینکه مسیر فقرزدایی در کشور تاکنون به صورت منطقی طی نشده، لازم است تا مسیرهای جدیدی را نیز در نظر گرفته و طی کنیم. از این طریق، طرح ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی برای رفع این نیاز و پرکردن خلاء موجود در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به هدف ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی برای فقرزدایی، افزود: این تعاونیهای جدید که در قالب اصل 44 قانون اساسی شکل می گیرند باید به شکلی تشکیل شوند که 70درصد از اعضای آنها از 3 دهک پایین جامعه باشند و این موضوع به عنوان یک راهکار جدید در سیاستهای اصل 44 و قانون آن مطرح شد.

ایجاد تعاونیهای فقرزدایی فراگیر ملی

معاون وزیر تعاون بیان داشت: بنابراین در راستای گسترش فعالیت تعاونیهای فراگیر ملی در کشور که فقرزدایی را به عنوان هدف اصلی خود برگزیده اند آئین نامه هایی تنظیم شده است که در آن به وجود پروژه های اقتصادی مناسب در کنار هر تعاونی فراگیر ملی تصریح دارد.

به گفته غریب رضا، بنابراین نباید تعاونیهای جدیدی را شکل بدهیم که دوباره کمک بگیر باشند و آنها حتما باید یک پروژه اقتصادی در کنارشان باشد که از کنار این تعاونیها هم صاحب ثروت شوند و درآمد. این کار با توجهات ویژه مدیران ادارات کل تعاون استانها در حال شکل گیری است.

وی با اعلام اینکه تاکنون تعدادی از تعاونیهای فراگیر ملی در سطح استانها تشکیل شده است، بیان داشت: در کنار ایجاد این تعاونیها، زمینه ایجاد پروژه های اقتصادی نیز فراهم شده است، ضمن اینکه باعث پیشرفت مناطق مختلف کشور به لحاظ اقتصادی نیز می شوند.

دهکهای پایین سهامدار می شوند

این مقام مسئول در وزارت تعاون تاکید کرد: زمینه افزایش درآمد افراد و خانواده های تحت پوشش سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز از دیگر اهداف پیش بینی شده در این بخش است. در هر حال خانواده های دو دهک پایین جامعه اعضای اصلی این تعاونیها خواهند بود و دهک سومی ها نیز که معمولا درآمد پایینی دارند هم می توانند عضو این تعاونیها محسوب شوند.

غریب رضا خاطر نشان کرد: با اقدامات انجام شده، این کار (ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی در سطح کشور) در حال شکل گیری است و فکر می کنم تا پایان سال ما بتوانیم حدود 40 مورد از این تعاونیهای فراگیر ملی را در سطح کشور شکل دهیم که البته هدف گذاری ما بیشتر از این تعداد بوده است ولی با پیچیدگی ها و روندی که کار ایجاد این تعاونیها طی می کند، ممکن است بیشتر از این تعداد را نتوانیم تا پایان سال شکل دهیم.

وی با بیان این مطلب که تاکید ما این است که هیچ تعاونی فراگیر ملی بدون یک پروژه مناسب اقتصادی تشکیل نشود، افزود: خوشبختانه یکی از پروژه های مناسب که در حال حاضر در استان یزد در قالب تعاونی فراگیر ملی شکل گرفته است ایجاد شرکت تعاونی پتروشیمی ابرکوه است که مجوز آن در هفته گذشته از سوی وزارت نفت صادر شده است.

صدور مجوز ساخت پتروشیمی ابرکوه توسط بخش تعاون

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی وزارت تعاون ادامه داد: البته این مجوز پس از انجام کار کارشناسی 6 ماهه توسط کارشناسان وزارت نفت صادر شده است. هم اکنون در این بخش هم سرمایه گذار شخصی و هم افراد تحت پوشش کمیته امداد هستند که در واقع اعضای اصلی آن را تشکیل خواهند داد.

به گفته این مقام مسئول وزارت تعاون برنامه ریزی شده است تا حدود 110هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در این شرکت پتروشیمی عضویت پیدا کنند و در قالب یک تعاونی شکل بگیرند. همچنین پیش بینی می شود که بتوان از محل اجرای این پروژه حدود 30هزار فرصت شغلی نیز ایجاد کرد.

غریب رضا گفت: با راه اندازی و آغاز به کار این شرکت تعاونی پتروشیمی، صنایع پایین دستی آن نیز در استان یزد ایجاد خواهند شد که این امر نیز خود منجر به اشتغالزایی خواهد شد. البته هم اکنون پروژه های دیگری نیز در سایر استانها شکل گرفته و پیشنهادات جدیدی نیز مطرح شده است.

معاون وزیر تعاون یکی از راههای تحقق سهم 30 درصدی بخش تعاون از محل فروش شرکتهای دولتی را راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی در بخش تعاون دانست و اظهار داشت: ایجاد شرکت پتروشیمی تعاونی فراگیر ملی، پروژه ای است که دولت برای این منطقه تصویب کرده بود، ولی وزارت نفت به دنبال ایجاد خوراک مورد نیاز این واحد پتروشیمی بوده است که در نهایت برنامه ریزی شد تا از خطوط گازی که از آن منطقه می گذرد تامین شود.

وی با اشاره به اینکه در هر صورت این کار هم اکنون انجام شده و به زودی کلنگ ساخت و ساز آن نیز زده خواهد شد، تصریح کرد: این اولین پروژه پتروشیمی است که از صفر تا صد آن توسط بخش تعاون انجام خواهد شد.

این مقام وزارت تعاون تاکید کرد: البته ما برای انجام این نوع کارها با وزارتخانه های مختلف در حال مذاکره و رایزنی هستیم و هم اکنون با وزارت صنایع از طریق طرح آمایش صنعتی نیز پیگیری هایی را انجام می دهیم تا بتوانیم در کنار ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی و افزایش آن در سطح کشور، از وجود پروژه های مناسب و توجیه پذیر اقتصادی نیز استفاده کنیم.

غریب رضا به تلاش مدیران تعاون در استانها برای هماهنگی امورات مربوط به تعاونیهای فراگیر ملی و همچنین تعریف پروژه های مناسب اقتصادی برای آنها خبر داد و افزود: پروژه دیگری را که می توان در مورد آن صحبت کرد مربوط به شهر سیصد در استان کهکیلویه و بویراحمد است که از طریق فعالیت تعاونیهای فراگیر ملی در این منطقه، کارخانه تولید آب معدنی راه اندازی شده است.

وی با بیان این مطلب که هم اکنون مراحل ساخت و ساز این پروژه تعاونی نیز در حال اتمام است، به رفع مشکلات سرمایه ای آن اشاره کرد و گفت: این پروژه ها در قالب تعاونیهای فراگیر ملی در نقاط مختلف کشور در دست انجام است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون همچنین به تلاش برای جلب سرمایه های خارجی در بخش تعاون اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از زمینه هایی که روی آن کار کرده ایم و فرصتی برای سرمایه گذاری در بخش تعاون است، استفاده از سرمایه های خارجی است که برای این هدف دستورالعمل آن تهیه و ابلاغ شده است.

صدور دستورالعمل جلب سرمایه‏های خارجی

به گفته غریب رضا، به زودی در نمایشگاه توسعه سرمایه گذاری که توسط سازمان سرمایه گذاری خارجی در کیش برگزار می شود، تعدادی از تعاونیها برای جلب سرمایه های خارجی شرکت خواهند کرد و می توان گفت که تعاونیها این زمینه را دارند که از سرمایه های خارجی برای استفاده در پروژه ها استفاده کنند چون تحقق این امر می تواند به عنوان منبعی برای توسعه بخش تعاون باشد که در برنامه وزارت تعاون قرار دارد.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اعتباراتی که تاکنون به بخش تعاون اختصاص یافته است، گفت: همچنین 30 درصد از منابع حاصل از فروش شرکتهای دولتی به بخش تعاون برای توسعه فعالیتهای تعاونیها موضوعی است که به تازگی محقق شده است.

تخصیص 1440میلیارد تومان سهم تعاون از واگذاریها

این مقام مسئول در بخش تعاون تصریح کرد: تحقق سهم 25 درصد بخش تعاون موضعی است که باید از یک کار جمعی حاصل شود ضمن اینکه لازم است تا از منابع اختصاصی وزارت تعاون و دیگر وزارتخانه ها نیز برای نیل به این هدف استفاده شود، در هر حال این امر می تواند سهم مورد نظر بخش تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه را تحقق بخشد.

معاون وزیر تعاون در خصوص تحقق رقم 1440میلیارد تومان سهم بخش تعاون از واگذاریها از محل فروش شرکتهای دولتی، افزود: وزارت تعاون در این زمینه پیگیری هایی داشته است که اخیرا نیز به نتیجه رسید و با دستوری که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری داشت منابع بخش تعاون به زودی اختصاص پیدا می کند.

به گفته وی، رقم 1440 میلیارد تومان از محل فروش شرکتهای دولتی که مربوط به عملکرد دو سال گذشته است باید به بخش تعاون اختصاص یابد. قرار است این موضوع به صورت تخفیف سهام واگذار شده به خانواده ها و دهکهای پایین به صورت سهام عدالت پرداخت شود تا بتوان از منابع آن برای سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون استفاده کرد که امیدواریم به زودی تخصیص یابد.

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