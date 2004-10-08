بازيكنان تيم ملي فوتبال آلمان: استقبال ايراني ها بي نظير بود

به گزارش خبرنگار "مهر" خبرگزاري رويتر در گزارشي پيرامون ورود تيم ملي فوتبال آلمان به ايران نوشت : هزاران هوادار ايراني با صداي بلند فرياد سر مي دادند:" آلمان، آلمان، خوش آمدي به ايران!" تا آنجا كه اين موضوع حيرت اعضاي تيم ملي آلمان را برانگيخت و آنها براين امرصحه گذاردند كه تا به حال در عمر فوتبال حرفه اي خود چنين چيزي را نديده اند. اليوربيرهوف مربي آلمان گفت: "فوق العاده است . جالب است كه از تيم شما اين گونه استقبال شود." كريستسن ورنز مدافع تيم ملي آلمان نيز اظهار داشت:" من تا به حال درعمرم چنين چيزي را نديده ام . فوق العاده است."

حضور انبوه هواداران حاضر در فرودگاه به گونه اي بود كه نيروي انتظامي وارد عمل شد تا ورود اعضاي تيم ملي آلمان را تسهيل كند. اتوبوسي كه اعضاي تيم ملي آلمان را به هتل محل اقامت آنها انتقال مي داد توسط ماشين سواران و موتورسواران ايراني كه پيوسته بوق مي زدند و پرچم خود را درهوا به حركت درمي آوردند، مشايعت شد.

تيم ملي آلمان فردا راس ساعت 30/19 در ورزشگاه آزادي در يك مسابقه دوستانه به مصاف تيم ملي ايران خواهد رفت.