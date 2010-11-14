ناصر شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: اعتقاد دارم نتایج ضعیف سایپا درفصل جاری تنها به کادر فنی تیم خلاصه نمی شود و مجموعه عوامل از مدیریت، پشتیبانی تیم گرفته تا تدارکات و ... در این نتایج نقش داشته اند.

شهبازی ادامه داد: به هرحال امسال سایپا تغییرات زیادی در نفرات خود داشته و با بازیکنان جوان و جویای نام وارد لیگ شده و کادر فنی نیاز به زمان دارد تا تیم را به هماهنگی و انسجام لازم نزدیک کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این بازگشت دو بازیکن مصدوم تیم (خالقی فر و غلام نژاد) هم تاثیر بسزایی در کیفیت بازی تیم خواهد داشت و با حضور این دو بازیکن می توانیم به ناکامی های خود پایان دهیم.

معاون باشگاه سایپا درخصوص اظهارات محمد مایلی کهن که اظهار داشته باشگاه سایپا می تواند تفکرات تازه ای را برای این تیم اتخاذ کند گفت: این اظهار نظر به معنی این نبود که آقای مایلی کهن پیشنهاد تغییر خودشان را مطرح کرده باشند بلکه این برداشتی بوده که از صحبت های ایشان شده است.

شهبازی یادآورشد: استراتژی باشگاه سایپا تغییر سرمربی تیم نیست و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه سایپا یکصدا و همه جانبه از مایلی کهن حمایت می کنند چرا که اعتقاد داریم سایپا به روزهای خوش خود باز می گردد.

وی درپایان گفت: شاید در نتیجه نگرفتن سایپا خود ما هم مقصر باشیم و باید بنشینیم و با همفکری و تعامل به ارزیابی نقاط ضعف کار بپردازیم و بدنبال برطرف کردن اشکالات باشیم. سایپا فصل گذشته هم چنین شرایطی را تجربه کرد ولی در هفته های پایانی و با رسیدن به شکل تیمی واقعی توانستیم نتایج خوبی کسب کنیم و تا میانه های جدول بالا بیائیم.

تیم فوتبال سایپا درپایان هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال با 15 امتیاز در رده سیزدهم جای دارد.