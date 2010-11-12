انجمن های اسلامی اردبیل تغذیه فکری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، اسماعیل نظافت پیش از ظهر جمعه در جمع روسای انجمهای اسلامی شهرستان اردبیل اظهار داشت: تغذیه و حمایت معنوی انجمنهای اسلامی متناسب با نیازهای فکری و عقیدتی اعضا صورت خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: به همین منظور تا پایان سال جاری برگزاری دوره های آموزشی مسئولین انجمنهای اسلامی، توزیع نشریات تخصصی مختلف از جمله "بشری"، "رخداد"، "خیمه" و "اعتصام" بین اعضای انجمنهای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی استان افزود: توزیع ماهنامه فرهنگی و اجتماعی "اعتصام" ویژه انجمنهای اسلامی اداری، کارخانه ها، اصناف و محلات با هدف ایجاد روابط دو سویه بین سازمان و اعضا انجمنهای اسلامی د در راستای ارتقا سطح آگاهی اعضا و تقویت حس همدلی در محیطهای کاری صورت می گیرد.

وی در تشریح فعالیتها و حمایتهای فرهنگی نیز ابراز داشت: برگزاری نماز جماعت، اجرای طرحهای تربیتی تابستانی، مسابقات فرهنگی، فعالیتهای نرم افزاری، راه اندازی سایت اینترنتی و تولید لوحهای فشرده با مضامین دینی از فعالیتهای فرهنگی، دینی در حمایت از انجمنهای اسلامی است.

نظافت همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مسئولین انجمنهای اسلامی در آستانه ایام دهه فجر خبر داد.

وی در پایان با بیان اینکه تاکنون 14 انجمن اسلامی کارمندی کدگذاری شده اند، خاطر نشان کرد: تعدادی از دستگاههای دولتی نیز برای تشکیل انجمن اسلامی در محیط های کاری اعلام آمادگی کرده اند که با احراز شرایط کدگذاری خواهند شد.

