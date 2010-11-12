دانشگاه محل کادرسازی برای نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در دیدار با فعالان دانشجویی دانشگاه قزوین دانشگاه را محل تضارب افکار و اندیشه های متفاوت دانست و گفت: آرمان خواهی و مطالبه گری یکی از ویژگی های ارزنده دانشجویان است که منشاء حرکت و پویایی دانشگاه در جهت رشد و تعالی جامعه می شود.

وی با اشاره به اینکه معمولا مسئولان اجرایی به دلیل تراکم برنامه ها و فعالیت های اجرایی دچار روزمرگی می شوند، گفت: روحیه آرمان خواهی و مطالبه گری دانشجویان دقیقا می تواند این مشکل را جبران کند و مسئولان را به تمرکز فکری بیشتر، ارزیابی برنامه ها و در صورت لزوم تجدید نظر در فعالیت ها وا دارد.

وزیر علوم با تاکید بر ضرورت فعالیت های دانشجویی و ترویج فضای نقد سازنده و آزاد اندیشی در دانشگاهها گفت: فعالان دانشجویی باید مراقب باشند در عین حالی که باید سطح آرمانی خواسته ها را در همه موضوعات مورد علاقه در نظر بگیرند، از واقعیت های موجود در جامعه و دانشگاه غافل نشوند تا بتوانند با پیشنهادهای سازنده مسیر توسعه و پیشرفت جامعه را آماده کنند و در این صورت است که اجازه نمی دهند روحیه آرمان خواهی و مطالبه گری به روحیه طلب کاری تبدیل شود.

وی افزود: روحیه طلبکاری نه تنها امکان استفاده از اندیشه ها و نظرات بلند دانشجویان را فراهم نمی کند بلکه انگیزه مسئولان را در پیگیری خواسته های آنان کاهش می دهد و حتی بعد از مدتی باعث ناامیدی در دانشجویان دارای روحیه طلبکاری که بی توجه به واقعیات هستند نیز می شود.

دانشجو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث خصوصی سازی و واگذاری تدریجی خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی گفت: نظارت بر ارائه این خدمات توسط مسئولین دانشگاه ها و وزارت علوم تقویت می شود تا هدف اصلی که تمرکز بر روی فعالیت های آموزشی و پژوهشی توسط مسئولان دانشگاه است دچار مشکل نشود و دانشجویان از نظر خدمات رفاهی در شرایط بهتری قرار گیرند تا بتوانند فعالیت های علمی پژوهشی را به درستی پیگیر باشند.

وی ضمن تاکید بر فعالیت سیاسی دانشجویان گفت: دانشگاه محل کادرسازی و تربیت نیروی انسانی برای نظام است لذا فعالیت سیاسی دانشجویان نباید به سمت یک حزب، جریان یا جناح سیاسی سوق داده شود.

وزیر علوم خطاب به دانشجویان گفت: مراقب باشید ابزار فعالیت های حزبی و جناحی خاصی نشوید، حتی اگر کسانی تلاش کردند دانشگاه را به سمت جریان مورد نظر شما سوق دهند مخالفت کنید تا خروجی دانشگاه فقط برای نظام و توسعه و پیشرفت کشور باشد نه یک حزب و جناح سیاسی.

وی اضافه کرد: ابلاغ آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی می تواند گام موثری در جهت ترسیم فضای منطقی مباحث سیاسی در دانشگاه ها باشد.

دانشجو با تاکید بر اینکه در سفر استانی به قزوین 25 میلیارد تومان برای بهبود فعالیت های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تصویب شده است گفت: با توجه به مشکلات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دور شدن آن از ماموریت اصلی خود، هزینه صحیح این 25 میلیارد تومان در طی سه سال می تواند تا حد زیادی این دانشگاه را در مسیر تعریف شده و جایگاه بین المللی آن قرار دهد.

وی در پاسخ به سئوالات دانشجویان در خصوص تاخیر در تغییر متون درسی در حوزه های علوم انسانی گفت: در مسیر خواسته های شما برای تغییر متون علوم انسانی و ضرورت هایی که همه دلسوزان کشور بر آن تاکید دارند، اقدامات مناسبی را برای تغییر و تجدید نظر در سر فصل ها و همچنین تغییر متون داشته ایم که به تدریج عرضه می شوند و با اولویت بندی در برخی رشته ها و دروس در حال فعالیت هستیم.