دولت با گرانفروشی های بی جا برخورد کند/ فتنه گران آتش زیر خاکستر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت: این اقدام بسیار مهم تاکنون باید انجام می شد ولیکن امروز تحت هر شرایطی باید انجام شود زیرا مقدار یارانه ای که داده می شود حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده و آن قشر که از این یارانه ها حداکثر بهره را می برد متمولین بودند و کسانی که حداقل استفاده را از یارانه ها می برند قشر فقیر جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه توزیع یارانه ها به این شکل مطابق با عدالت اسلامی نیست، گفت: همه باید کمک کنند دولت در خط مقدم برای اجرای این قانون فعال شده و مردم و مسئولان و رسانه ها در این زمینه یاری رسان دولت باشند و البته دولت نیز باید با گرانفروشی هایی که ربطی به هدفمند کردن یارانه ها ندارد برخورد کند که مردم آن را به حساب هدفمند کردن یارانه ها نگذارند.

جنتی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به قم گفت: این سفر از نقاط برجسته تاریخ انقلاب اسلامی بود که آثار و برکاتش بیش از حد تصور ما بود و عامل تحول بزرگی در حوزه های علمیه شد.

خطیب جمعه تهران با تقدیر از مردم و مراجع عظام قم گفت: برخی در خانه می نشستند و سخنان نامربوطی را می بافتند و از این باب شبهه هایی را بوجود می آوردند و البته بیگانگان هم به آن دامن می زدند ولی این سفر خدا را شکر با کمترین هزینه تمامی توطئه های آنان را نقش بر آب کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به واقعه 13 آبان اشاره کرد و گفت: امسال این مراسم پرشکوه تر و با حضور جوانان دشمن شکن بود و البته حضور همین جوانان در مقطع مختلف تاریخی توانسته است نقش آفرینی بزرگی را در انقلاب اسلامی داشته باشد که از آن جمله می توان به فتنه سال گذشته اشاره کرد.

جنتی با تاکید بر اینکه باید در رابطه با مسئله فتنه جدی بود، گفت: دشمن و فتنه گران بیکار ننشسته اند و آتش زیر خاکستر هستند.

وی در ادامه گفت: برخی از فتنه گران با گرفتن مرخصی از زندان به خارج پناه می برند و در آنجا شروع به طراحی توطئه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی می کنند که من موافق با دادن اینگونه مرخصی ها به این افراد که از کار خود نادم و پشیمان نیستند، نیستم.

خطیب جمعه تهران در ادامه خواستار برخورد با کسانی شد که هنوز از قضایای فتنه سال گذشته دستگیر نشده اند و گفت: باید اینگونه افراد دستگیر شده و با آنها برخورد صورت گیرد و اگر در این اقدام تعللی شود، بی عدالتی است.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود به مباحث نظارتی در کشور اشاره کرد و گفت: از برخی از منابع شنیدم که در مجلس وزرا را می خواهند و از آنها درخواست هایی را مطرح می کنند که در صورت مقاومت وزیر، وی را تهدید به استیضاح می کنند. امیدوارم که اینگونه رویکردها در مجلس خدمتگزاری که هم اکنون زحمات زیادی برای تصویب قانون برنامه پنجم توسعه می کشد وجود نداشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود به موضوع انتخاب دولت در عراق اشاره کرد و گفت: پس از یک جنگ 8 ماهه و با ترورهای گسترده ای که در این کشور صورت گرفت با هوشیاری ملت عراق و به کوری چشم آمریکا و اسرائیل نخست وزیری نوری المالکی تثبیت شده و رئیس جمهور و رئیس مجلس انتخاب شدند که این نیز برای ما جای خوشبختی است و انشاءالله خداوند شر دشمنان خارجی را از سر مردم عراق کم کند.

وی در پایان سخنانش به سالگرد آزادسازی سوسنگرد توسط رزمندگان اسلام اشاره کرد و این فتح را به مردم شریف ایران تبریک گفت.

همچنین سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سالروز آزادسازی سوسنگرد به نقش مقام معظم رهبری در این عملیات اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری به عنوان نماینده امام(ره) در شورای عالی دفاع در انجام عملیات آفندی آزادسازی سوسنگرد و خنثی کردن نقش کارشکنانه بنی صدر و حاکم کردن فرمان امام(ره) که به حفظ اهواز و جلوگیری از سقوط حتمی آن انجامید، نقش بسزایی داشتند و راه را برای طراحی و اجرای عملیات‌های پیروز فتح المبین، طریق‌القدس، بیت‌المقدس و آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده هموار ساختند.