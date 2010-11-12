به گزارش خبرگزاری مهر،روابط عمومی فیلم سینمایی "اخراجیها3 " اعلام کرد: اولین گروه بازیگران این فیلم سینمایی قرارداد بازیهای خود را در هفته جاری به ثبت رساندند که از جمله آنها محمدرضا شریفینیا،علی دهکردی و بهنوش بختیاری هستند.
همچنین مریم کاویانی، سیروس کهورینژاد، محمود مقامی،سپند امیرسلیمانی، رز رضوی و ابوالفضل دیگر بازیگرانی هستند که قرار داد بازی آنها طی هفته گذشته به ثبت رسید و قرارداد گروه دوم بازیگران در هفته آینده امضاء میشود.
در پروژه سینمایی "اخراجیها3" بیش از 40 بازیگر به ایفای نقش میپردازند و به طور متوسط در سکانسهای متفاوت بین 100 تا دو هزار هنرور نیزحضور دارند.
تاکنون محمدحسین جعفریان و خلیل جوادی ترانههایی را برای ساخت تیتراژ «اخراجیها3» سروده اند . با تکمیل فهرست بازیگران در هفته آینده پیش بینی میشود آخرین فیلم از سهگانه "اخراجیها" به تهیهکنندگی و کارگردانی مسعود دهنمکی اوایل آذرماه در تهران کلید بخورد.
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