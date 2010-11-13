جداول دانشگاههای معتبر مالزی/ اعتبار تنها یک دانشگاه مالزی در کارشناسی

به گزارش خبرنگار مهر، پنج دوره تحصیلی در دانشگاهها و کالج های مالزی قابل شناسایی است. یکی از این دوره ها که منتهی به مدارک Diploma میشود سه سال تحصیل و برای Certificate دو سال تحصیل در کالجها و پلی تکنیکهاست. افرادی که مدرک Diploma یا Certificate از کالجها یا پلیتکنیکها داشته باشند میتوانند وارد دانشگاهها شوند.
Bachelor شامل سه تا چهار سال تحصیل همراه با گذراندن 150 تا 180 واحد است. اخذ مدرک (Post Graduate Diploma (PGD نیز بعد از گذراندن دورههای Diploma به مدت یک سال میسر است و در صورت داشتن Certificate این دوره 2 ساله خواهد بود.
چهارمین دوره موجود در دانشگاههای مالزی Master است که برای ورود به این دوره، امتحانی صورت نمیگیرد بلکه داشتن مدرک Bachelor با معدل حداقل Honours Second1 و معرفهای علمی الزامی است. P.H.D دوره دیگری است که برای ورود به این دوره معدل بسیار بالای دوره Master الزامی است.
کلیه مدارک Diploma و Certificate که منجر به اخذ مدرک Bachelor نمیشود، بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش انشگاهی، "کاردانی" ارزشیابی میشود. مدارک Diploma به همراه (Post Graduate Diploma (PGD در مجموع "کارشناسی" ارزشیابی میشود. گفتنی است در صورت داشتن مدرک Bachelor، برای مدرک PGD فقط صحت صدور تأیید میشود.
مدارک Bachelor از دانشگاههای معتبر بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی، "کارشناسی" ارزشیابی میشود. مدارک Master صرفا از دانشگاههای معتبر با شرط داشتن کارشناسی، "کارشناسی ارشد" ارزشیابی میشود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرده که چنانچه شروع به تحصیل در دوره های پژوهشی (By Research) پس از اول ژانویه 2011 باشد مدارک Master قابل بررسی و ارزشیابی نیست. همچنین مدارک Ph.D صرفاً از دانشگاههای معتبر با شرط داشتن کارشناسی ارشد، "دکترا" ارزشیابی میشود.
چنانچه تاریخ شروع به تحصیل دانشجو پس از اول ژانویه 2011 باشد مدارک سه دانشگاه در مالزی در کلیه مقاطع، مدارک 10 دانشگاه صرفا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، مدارک 3 دانشگاه صرفا در مقطع کارشناسی ارشد و مدارک یک دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی شیمی، نفت و مکانیک قابل ارزشیابی است.
فهرست دانشگاههایی در مالزی که مدارکشان از نظر وزارت علوم قابل ارزیابی است
|ردیف
|نام دانشگاه
|مقاطعی که مدارکشان قابل ارزشیابی است
|1
|
University of
|
در کلیه مقاطع
|2
|National University of Malaysia
|در کلیه مقاطع
|3
|University of Science Malaysia
|در کلیه مقاطع
|4
|University of Technology Malaysia
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|5
|University of Putra Malaysia
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|6
|University of Technology Mara
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری (فقط در شعبه کولالامپور )
|7
|University of Malaysia Sarawak
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های (Economic, Resource science and Technology, Economic and Business)
|8
|University of Malaysia Sabah
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|9
|Northen University of Malaysia
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|10
|International Islamic University of Malaysia
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|11
|
Nottingham
|صرفاً در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
|12
|UPSI
|مقطع کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های Educationو زبان انگلیسی
|13
|UTN
|مقطع کارشناسی ارشد و دکتری صرفاً در رشته های مهندسی
|14
|Universiti Teknologi Petronas
|مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در کلیه رشته ها و مقطع دکتری صرفاً در رشته های مهندسی شیمی، نفت و مکانیک
|15
|U.C.T.I
|صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نرم افزار
|16
|Management & Science University
|صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت
|17
|Universiti Tun Abdul Razak
|صرفاً مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت و آموزش (Education)
به گزارش مهر، بنا بر اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار دانشگاه های مالزی برای دانشجویانی که شروع به تحصیل آنها قبل از اول ژانویه 2011 بوده است بر اساس اعلام اعتبار دانشگاه در زمان شروع به تحصیل آنها محاسبه می شود.
|
مدارک
|
شرایط
|
ارزشیابی
|
Diploma Certificate
|
2 یا 3 سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی
|
کاردانی
|
Diploma+P.G.D
|
از دانشگاههای معتبر با چهار سال تحصیل بعد از دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی، در مجموع
|
کارشناسی
|
Bachelor
|
از دانشگاههای معتبر با داشتن دیپلم دبیرستان یا پیش دانشگاهی
|
کارشناسی
|
Master
|
از دانشگاههای معتبر
|
کارشناسی ارشد
|
(Ph.D.)
|
از دانشگاههای معتبر
|
دکترا
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