هجرت معکوس ثروتمندان اسرائیلی آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نمازجمعه قم که در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار شد، اظهار داشت: امروز سیا اعتراف کرد که اگر روند جریانات منطقه به همین شکلی که هست تا 15 سال دیگر ادامه پیدا کند اسرائیل از منطقه خاورمیانه محو خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز هجرت معکوس از اسرائیل آغاز شده است، تصریح کرد: این صهیونیستهای دنیاخواه ثروت اندوز برای اینکه از ثروتشان استفاده کنند، می خواهند جای آرامی داشته باشند و امروز مردم فلسطین و لبنان، منطقه خاورمیانه را برای حضور اسرائیل ناامن کرده اند و حتی گزارشهایی رسیده که ثروتمندان اسرائیل به سمت کشورهای اروپایی و آمریکایی هجرت می کنند.

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراف اخیر اوباما در هندوستان که گفته بود قدرت آمریکا رو به افول است، اشاره کرد و گفت: شورای اطلاعات ملی آمریکا پیش بینی کرده که این کشور از سلطه کمتری برخوردار است و مثل سابق قدرتمند نیست. این سازمان همچنین اعتراف کرد آمریکا در آینده وارد دوره ای می شود که قابل پیش بینی نیست و به شدت تضعیف می شود و حتی امید ندارد که دموکراسی به شکل غربی در جهان پیاده شود.

امام جمعه قم افزود: وقتی سفر اوباما به اندونزی اعلام شد مسلمانان این کشور در تدارک یک راهپیمایی عظیم علیه اوباما برآمدند اما دولت اندونزی برای حفظ منافعش این تظاهرات را ممنوع اعلام کرد ولی هنگامی که اوباما وارد اندونزی شد آنچه که مردم این کشور برای استقبال از او بیان کردند همان چیزی است که مردم کشور ما از اول انقلاب تاکنون بیان می کردند و آن شعار مرگ بر آمریکاست.

سعیدی با مقایسه سفر رئیس جمهور آمریکا به برخی کشورهای آسیا و سفر احمدی نژاد به لبنان خاطرنشان کرد: وقتی سفر رئیس جمهور منفور آمریکا به برخی کشورهای آسیایی را با سفر رئیس جمهور کشور ما به کشور لبنان که دارای ادیان مختلفی است مقایسه کنیم متوجه می شویم که چه کسی در دنیا منفور است.

وی در ادامه یادآور شد: اوباما اعتراف کرد که در منطقه خاورمیانه قدرتی در حال شکل گیری است اما کانون این قدرت را دو کشور غیر از ایران معرفی کرد. اما باید به این نکته متذکر شد که در حقیقت کانون قدرتی که در منطقه در حال شکل گیری است، قدرت کشور جمهوری اسلامی ایران است.

وی همچنین به تداوم ناکامیهای سیاستهای اوباما اشاره کرد و گفت: اوباما در جلسه ای که در کنگره این کشور برگزار شد به خاطر حمایت دیوانه وار و بی حد و مرز از اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفت و شکست سختی خورد و از آن طرف حزب الله فلسطین هر روز قدرتمندتر می شوند و حتی سید حسن نصرالله به اسطوره ای تبدیل شده است که همه اینها از الطاف خداوند است.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنانش به تشکیل دولت در عراق اشاره کرد و با مسموم دانستن دخالت های آمریکا در روند اداره عراق خاطرنشان کرد: آمریکا و انگلیس همواره در ایجاد فتنه های مختلف دست دارند. در عراق نیز فتنه کردند و در یک روز بیش از 20 انفجار مرگ آفرین را در این کشور انجام دادند اما دولت عراق تسلیم نشد و سرانجام همان دولتی روی کار آمد که خواست مردم عراق و جمهوری اسلامی ایران بود.

سعیدی تاکید کرد: از برادران عراقی و دولتمردان این کشور می خواهیم که با همدلی و وحدت بیشتر در مسیر تحقق اهداف دولت گام بردارند تا مردم مظلوم عراق از برکات این دولت بهره مند شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه های علمیه و مسئولان استان قم اشاره کرد و یادآور شد: یکی از مطالبات معظم له که در جمع فضلا و طلاب حوزه های علمیه مطرح شد و یکی از نیازهای جدی جوانان است، مسئله تذهیب نفس بود و مقام معظم رهبری نمونه هایی از قله های تهذیب را نام بردند و فرمودند زندگی آنها می تواند به انسان نور بدهد.

وی اضافه کرد: گرچه همگان به این تهذیب نیازمندند اما جایگاه روحانیون و طلاب اقتضا می کند که به این مهم بیش ازدیگران اهمیت بدهند.

وی همچنین بر لزوم احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: همانگونه که مقام معظم رهبری تذکر لسانی را یکی از مهمترین وظایف مردم برشمردند انتظار می رود که حداقل مردم تذکر لسانی را در جمع خانواده و بستگان در مرحله بعد در جامعه احیا کنند.