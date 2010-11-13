طب سنتی؛ علمی پذیرفته شده یا شعبده بازی!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، توصیه هایی از جمله "ناراحتی، بیا یک لیوان گل‌‌ گاو ‌زبان بخور، حالت جا بیاد" از توصیه های آشنای بسیاری از مادر‌ها و مادر بزرگهای ماست.

نوشیدن چای و نبات در هنگام دل درد، عرق نعنا در هنگام نفخ معده، جوشانده ریشه شیرین بیان هنگام درد معده و ... از جمله این توصیه‌هاست که در صندوقچه اسرار همه مادر‌بزرگ ها پیدا می‌شود.

توصیه های کارگشای مادربزرگها در استفاده از گیاهان دارویی

هر چند که برخی از مردم این توصیه‌ها را غیر ‌علمی می‌دانند و زیاد آن ها را جدی نمی‌گیرند، اما تاثیر برخی از آنها به صورت علمی ثابت شده است و تعجب می‌کنید اگر بگوییم متخصصان، بسیاری از مواد معمولی و طبیعی را در درمان برخی از بیماری ها، کار‌گشا می‌دانند.

اما تنها روش درمان در طب سنتی، استفاده از گیاهان و مواد طبیعی نیست. از جمله روش های درمانی در طب سنتی ایران می توان به ماساژ درمانی، طب فشاری، آب درمانی، گیاه درمانی و ... اشاره کرد.

کنگره سه روزه طب سنتی، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی مجالی برای آشنایی با برخی از این روش های درمان بود که هر کدام در نوع خود جالب به نظر می رسیدند.

استفاده از مورت برای تولید کرم برای درمان عفونت، بررسی اثر سماق در کاهش کلسترول، داروهای گیاهی و بیماریهای زنان، نقش طب اسلامی در پیشگیری و درمان، درمانهای تلفیقی در درمان افسردگی، گیاهان دارویی و فرآورده های آلرژی، اثر ضد درد عصاره آبی میوه پنج انگشتی، طب سوزنی، طب فشاری، اثر پیش درمانی عصاره برگ زیتون بر آسیب کلیوی، اثر صمغ درخت بنه بر زخم بستر، عسل معجزه شفابخش و ... هر کدام از جمله عناوین مقالات ارائه شده در این چند روز بود که استقبال کم نظیر دانشجویان و علاقمندان را به دنبال داشت.

کاربردهیپنوتیزم در زایمان بدون درد و سزارین

یکی از مقالات جالب توجهی که در روز اول این کنگره اجرا شد "سزارین بدون بیهوشی با استفاده از هیپنوتیزم" بود که شاید با شنیدن این عنوان هم متعجب شویم و هم باور آن را نوعی ساده لوحی بدانیم.

به هر حال بدون قضاوت در این زمینه در حاشیه کنگره طب سنتی، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی گفتگویی با دکتر حسین الماسیان ارائه دهنده این مقاله انجام دادیم که در ذیل می آید.

وی با یادآوری اینکه این عمل قبل از این در هیچ کجای دنیا انجام نشده است، بیان داشت: افرادی که تاکنون روی آنها در کشورمان این عمل انجام شده هر کدام سه ماه قبل از زایمان تحت نظر بوده اند.

اولین داوطلب برای هیپنوتیزم دخترم بود

دکتر الماسیان با تاکید بر اینکه بیهوشی هیپنوتیزمی با بیهوشی دارویی متفاوت است، بیان داشت: در این روش 15 تا 20 درصد درد احساس می شود ولی این میزان درد قابل تحمل است و در مقابل درد یک زایمان طبیعی اصلا قابل مقایسه نیست.

وی در مورد استقبال از این روش در ایران نیز گفت: اولین فردی که برای این موضوع داوطلب شد دخترم بود که پس از آن 18 سال طول کشید تا داوطلب بعدی پیدا شود.

هیپنوتیزم در باور مردم با عنوان جادوگری و حقه بازی!

الماسیان با تاکید بر اینکه در هر بار انجام این عمل متخصص بیهوشی حضور داشته است، یادآور شد: در باور عامه مردم هیپنوتیزم به عنوان جادوگری و حقه بازی وجود داشته که ما با این کار ثابت کردیم که این یک علم است و همه مراکز علمی دنیا نیز آنرا پذیرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه باید هیپنوتیزم را از غبار خرافات پاک کنیم، یادآور شد: می توان از این علم برای درمان بسیاری از بیماریها کمک گرفت.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان نیز در حاشیه مراسم اختتامیه کنگره طب سنتی، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی در سخنانی با اشاره به اهداف برگزاری این کنگره به خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه ریزی برای اجرای این کنگره ملی از یکسال قبل آغاز شده بود.

طب سنتی در کشور مظلوم واقع شده است

محمد حسن کائیدی با تاکید بر اینکه طب سنتی در کشور مظلوم واقع شده است، بیان داشت: هر کدام از روش های درمانی طب سنتی پایه علمی دارد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به برخی دیدگاههای غلط در این زمینه، بیان داشت: برخی از موضع گیری ها در مواجهه با طب سنتی به خاطر نداشتن اطلاعات لازم و عدم آگاهی در این زمینه است.

کائیدی ادامه داد: شاید یکی دیگر از علل موثر در این زمینه عدم آموزش و آشنایی با طب سنتی در دوران تحصیل باشد.

هنوز نتوانسته ایم طب بوعلی سینا را به پزشکان خود بشناسانیم

وی با اشاره به فعالیت دیگر کشورهای دنیا در این زمینه، بیان داشت: در حال حاضر کشور چین طب سنتی خود را جهانی کرده است ولی ما هنوز نتوانسته ایم طب بوعلی سینا را به پزشکان خود بشناسانیم.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان ادامه داد: این در حالی است که کشور ما با تاریخ چند هزار ساله در طب سنتی از جمله کشورهای پیشرو در این زمینه است.

کائیدی با بیان اینکه ایران به لحاظ داروهای گیاهی بسیار غنی است، یادآور شد: در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته دنیا از جمله کشور آلمان 40 درصد داروهای مورد استفاده گیاهی است.

در طب سنتی خبری از شعبده بازی نیست!

وی با تاکید بر ضرورت توسعه آموزش ها و اطلاع رسانی در زمینه طب سنتی و گیاهان دارویی، خاطر نشان کرد: طب سنتی یک علم است و در این علم خبری از شعبده بازی نیست.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به برگزاری این کنگره به صورت کارگاه آموزشی، یادآور شد: تلاش می شود کنگره طب سنتی، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی هر دو سال یکبار در استان برگزار شود.

به هر حال به نظر می رسد طب سنتی امروزه با گسترش در ابعاد مختلف با استقبال فراوانی از سوی مردم در جای جای دنیا مواجه شده است که مهم ترین دلیل این استقبال را می توان ناشی از عوارض کم استفاده از این نوع طب دانست. از سوی دیگر استمرار این روند را باید در آگاهی بخشی به مردم و اطلاع رسانی صحیح در این زمینه جستجو کرد تا طب سنتی به عنوان علمی پذیرفته شده از غبار خرافات رهایی یابد.

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گزارش : زهرا حسینی