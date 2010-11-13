شناسایی سوانح ریلی در 24 ساعت اول پس از حادثه

غضنفر فولادی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه اولویت اول راه آهن پیشگیری از سوانح ریلی است، گفت: با توجه به اینکه راه آهن به عنوان بخش ایمن در حمل و نقل کشور شناخته می شود، سعی می شود تا با استفاده از معیارها، اصولا هیچ حادثه ای در شبکه ریلی کشور رخ ندهد.

وی با بیان اینکه در صورت وقوع حادثه ای ریلی، بررسی دلایل آن به سرعت آغاز خواهد شد، اعلام کرد: ظرف مدت 24 ساعت تمامی دلایل حادثه شناسایی می شوند.

رئیس کمیسیون سوانح ریلی با اشاره به برخی پاسخ‌های مسئولان ریلی به خبرنگاران مبنی بر مشخص نبودن دلایل سوانح پاسخ داد: پس از وقوع هر سانحه ابتدا کمیسیون نواحی و پس از آن کمیسیون عالی سوانح راه آهن موضوع را مورد بررسی قرار داده و تمامی دلایل این سوانح را مورد بررسی کارشناسی قرار می دهند.

فولادی با بیان اینکه شرایط هیچ دو حادثه ریلی با یکدیگر مشابه نیستند، اظهار داشت: هیچ حادثه ای در راه آهن بی علت نیست ضمن اینکه علت حادثه در 80 درصد سوانح در همان ساعات اولیه محرز می شود.

وی ادامه داد: برخی از اصحاب رسانه در همان ساعت اولیه در محل سانحه حاضر می شوند و دلیل وقوع حادثه را جویا می‌شوند و با توجه به اینکه دلیل برخی از سوانح در همان ابتدا مشخص نبوده و نیاز به بررسی بیشتری دارد سوال اغلب آنان بی پاسخ می ماند.

رئیس کمیسیون سوانح ریلی با اعلام اینکه میزان سوانح ریلی در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 25 درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: پس وقوع سوانح، بررسی ها انجام و با مشخص شدن علت واقعی سوانح، برخورد هایی متناسب با نوع این سوانح طراحی می شود.