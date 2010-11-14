تصاویر یک هواپیمای کاغذی از سیاره زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، سه مرد بریتانیایی مشتاق علوم فضایی، توانستند با موفقیت یک هواپیمای کاغذی مجهز به دوربین عکاسی را به ارتفاع 27 هزار و 127 متری از زمین ارسال کنند، جایی که هواپیما در آن عکسهایی از تاریکی فضا به ثبت رسانده و به سمت زمین حرکت کرده است.

طی اجرای پروژه پاریس (Paper Aircraft Released Into space) این هواپیمای کاغذی با استفاده از یک بالن مطالعات آب و هوایی به لایه استراتوسفیر برده شد و سپس با استفاده از دستگاه آزاد سازی از بالن جدا شده و به شکل یک گلایدر به سوی زمین حرکت کرد.

این هواپیما از قطعات کاغذی ساخته شده که به سادگی در هم تا خورده اند و با وجود اینکه هواپیمای "ولچر 1" به نظر بسیار پیچیده و مهندسی ساز به نظر می رسد، با نگاهی دقیق پی به ساده بودن و کاغذی بودن آن خواهید برد.

ولچر 1 به جعبه حمل باری وصل شده بود که این جعبه حاوی دوربینهای عکاسی و تصویربرداری، GPS، فرستنده رادیویی و دستگاه رهاسازی نیز به بالن مطالعاتی وصل بود. خود هواپیما نیز به سیستم GPS، یک دوربین مینیاتوری و یک خلبان پلاستیکی مجهز بود.

این پرواز آزمایشی 28 اکتبر و خارج از مادرید اسپانیا انجام گرفت و "استیو دانیلز"، "جان اوآتز" و "لستر هینس" هواپیمای خود را به همراه بالن به جو زمین فرستادند. کل اجرای این پروژه 90 دقیقه به طول انجامید و هواپیما با فاصله 161 کیلومتری از منطقه پرتاب و در حالی که بر روی یکی از بالهایش حفره ای دیده می شد، به زمین فرود آمد.