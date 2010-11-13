کیوان نریمانی از شاعران ساکن شهر شیراز درباره کتاب‌های آماده چاپش به خبرنگار مهر گفت: "مترو جای خوبی برای رختخواب نبود" عنوان یکی از جدیدترین مجموعه شعرهایم است که مدتی دست ناشری بود که برای سرعت بخشیدن به چاپ تصمیمم بر این شد که ناشر را عوض کنم و در حال حاضر صحبت‌هایی با نشر چشمه انجام شده و تا هفته آینده نتیجه آن مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر توافق با نشر چشمه حاصل و کتاب منتشر شود، مجموعه دیگری با نام "شعر برای سوزاندن" هم برای چاپ بدانها خواهم سپرد.

مترجم "ای کاش همه درها را می‌زدم" درباره فضای شعری دو کتاب چاپ نشده‌اش توضیح داد: این دو مجموعه شعر از نظر فضایی به "هجرانی" که دارای 4 دفتر بود نزدیک است و به ویژه به آخرین دفتر آن مجموعه نزدیک‌تر است.

نریمانی اضافه کرد: در "مترو جای خوبی برای رختخواب نبود" نوعی نگاه نوستالژیک به زندگی، زمان و خاطره‌های فردی با تجربیاتی از سرزمین‌های دیگر آمیخته می‌شود. در شعرها گاه بندهایی به ظاهر نامتجانس با سبک‌های مختلف پشت هم می‌آیند و خواننده گاه با نوعی هنجارگریزی تصویری و زبانی روبه رو می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 شعر در این کتاب آورده شده است عنوان کرد: کمی ناهمزمانی و نا هم مکانی هم چاشنی شعرها می‌شود که حاصل تجربیات فردی است.

این مترجم درباره اثری که از پابلو نرودا به فارسی برگردانده است توضیح داد: اثری از نرودا با نام "راستی چرا؟" با ترجمه احمد پوری توسط نشر چشمه منتشر شده است که من نیز این کتاب را با نام "کتاب پرسش‌ها" ترجمه کرده‌ام ولی به دلیل اینکه ترجمه آقای پوری منتشر شد، برای چاپ آن دچار تردید شدم گرچه دوستانی که ترجمه‌ام را خوانده‌اند معتقدند می تواند این ترجمه نیز منتشر شود.

نریمانی در پایان گفت: برای آن دسته از اهالی ادبیات که در شهرستان‌ها زندگی می‌کنند و درباره کار ناشران پایتخت و مترجمان دیگر شهرها اطلاع دقیقی ندارند این تداخل‌ها پیش می آید و از آنجا که ناشران شهرستانی‌ هم قدرت ناشران پایتخت را ندارند غالبا کار در شهرستان‌ها با دشواری مضاعف روبه رو می‌شود. ما شهرستانی‌ها غالبا بی تریبون و رسانه می‌مانیم و غالب رسانه‌ها هم انرژی خود را در اختیار پایتخت قرار داده اند.