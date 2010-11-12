کنگره سالانه جراحان مغز و اعصاب ایران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رامسر، کنگره سالیانه جراحان مغز و اعصاب ایران از چهارشنبه شب با حضور شخصیتهای برجسته ایران و جهان همچون پروفسور ژاگ موره، پروفسور ارنست نمی، پروفسور مارتین کانتا، دکتر آلبینو بریکلو و دیگر سخنرانان برجسته داخلی و خارجی به مدت سه روز در هتل رامسر برگزار شد.

دبیرخانه کنگره بیش از 100 مقاله دریافت کرده است که از این تعداد 50 مقاله به صورت سخنرانی و 40 مقاله به صورت پوستر در مدت برگزاری کنگره ارائه شد.



کنگره جراحان مغز و اعصاب ایران با هدف افزایش توان جراحی مغز و اعصاب ایران، انجام بحث و تبادل نظر پیرامون آخرین یافته های علمی و پژوهشی جراحی مغز و اعصاب دنیا و ایجاد ارتباط بین مجامع بین المللی برای پیشرفت جراحی مغز و اعصاب کشور برگزار شد.



نخستین کنگره جراحی مغز و اعصاب ایران سال 1342 در هتل رامسر با حضور جراحان برجسته جهان برگزار شد و اکنون پس از گذشت قریب به نیم قرن این کنگره از سوی انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران-شاخه گیلان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در هتل رامسر پایان یافت.