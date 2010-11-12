هدفمند کردن یارانه ها اسراف را در جامعه کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام عرب پور در خطبه های نمازجمعه این هفته کرمان اظهارداشت: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه های یکی از نیازهای ضروری نظام اقتصادی کشور است که باید با جدیت پیگیری و اجرا شود.

وی با اشاره به نگرانی دشمن از اجرای این قانون در کشور گفت: با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد.

امام جمعه موقت کرمان افزود: نگرانی دشمن نسبت به این طرح به حدی است که سعی می کنند از طریق رسانه های وابسته به خود، مردم را به مخالفت با این طرح فرا بخواند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در جامعه موجب می شود عدالت رعایت شود و مردم به صورت کاملا یکسان از یارانه های دولت بهره مند شوند.

خطیب نماز جمعه کرمان با اشاره به برخی اسراف و هزینه های بی مورد در جامعه گفت: با اجرای این طرح و مدیریت یارانه ها مردم خود به خود اسراف را کاهش خواهند داد.

وی بر اجرای صحیح این قانون تاکید کرد و گفت: با اجرای صحیح این طرح جلوی سوء استفاده کنندگان اقتصادی گرفته می شود و از سوی دیگر مسئولان مربوطه نیز باید با دقت در بازار از هر گونه احتکار و اختلال در بازار جلوگیری کنند.

حجت الاسلام عرب پور گفت: مردم باید در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند و با دولت همکاری کنند.

وی در ادامه به تهاجم فرهنگی دشمن اشاره کرد و گفت: دشمنان نظام اسلامی از هر راهی برای ضربه زدن به کشور استفاده می کنند و ضربه زدن به بنیان خانواده ها یکی از این راهها است.

وی با اشاره به فعالیت برخی از شبکه های ماهواره ای به خانواده ها در خصوص این شبکه ها هشدار داد و گفت: دشمنان سعی دارند با استفاده از این شبکه ها فساد را در جامعه اسلامی گسترش دهند.