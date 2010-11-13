پولانی به دنبال جمهوری فعالیت علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سلسله‏ سخنرانیهای پاییز 1389 گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، نشست "شرایط فعالیت علمی از نظر مایکل پولانی" با سخنرانی مهدی نسرین، روز چهارشنبه، 19 آبان در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد.

دکتر مهدی نسرین در این نشست با اشاره به اینکه دو مقاله مهم از پولانی را مورد بررسی قرار خواهد داد گفت: در ماه اکتبر 1996 در نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر شد که در آن ادعای سرخپوستان آمریکای شمالی مبنی بر منشأ آنها به زیر زمین و از زیر زمین به وجود آمدن اشاره داشت.

وی افزود: نکته عجیب در مورد این ادعا این است که به رغم وجود فرضیه‌ای مبنی بر مهاجرت آنها از آسیا به آمریکای شمالی این ادعا از سوی مردم شناسان به طور یکپارچه رد نشد. به عبارت دیگر همه شیوه معرفتی آنها را رد نکردند.

وی تأکید کرد: مایکل پولانی نیز در سال 1950 در مقاله‌ای چیز شبیه به این موضوع را طرح می‌کند. او می‌گوید برای اینکه علم نشان دهد بر شیوه‌های دیگر معرفتی برتری دارد باید به این متوسل شود که گزاره‌های علمی یک شرح صحیح علمی از دنیا را ارائه می‌دهد که البته او این موضوع را منجر به شکست می‌داند.

نسرین تصریح کرد: پولانی در مقاله سال 1950 به پوزیتویستها و ابطالگرایان می‌تازد و آنها را بی کفایت می‌داند. او می‌گوید در فلسفه علم استاندارد، دستگاهی از قواعد استاندارد وجود دارد و در حالی که نمی‌توان دستگاهی نظام‌مندی از قواعد علمی متصور شد و معرفی کرد.

وی خاطر نشان کرد: پولانی جزو اولین کسانی است که عدم تعین را به مسأله نسبی‌گرایی معرفتی متصل می‌کند و پیوند می‌زند. او می‌گوید نظریه‌های علمی وقتی با تناقضات مواجه می‌شوند در مقابل آنچیزی که آنها را ابطال می‌کند کمتر تساهل به خرج می‌دهند. او معتقد است که فیلسوفان تجربه‌گرا راه حل‌هایی را ارائه می‌دهند که بگویند کدام یک از نظریه‌ها را باید انتخاب کرد. او می‌گوید همانگونه که ما در یک و با یک زبان زاده می‌شویم در مورد اشیاء نیز باورهایی داریم.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ادامه گفت: پولانی بر این اساس معتقد است که دانشمندان هم مجموعه‌ای از باورها دارند که آنرا به لحاظ مشاهدتی و انتقادی بررسی نکرده‌اند. پولانی در سال 1961 مقاله‌ای به نام "جمهوری علم" را به نگارش در می‌آورد و در آن شیوه مناسب فعالیت علمی را ترسیم می‌کند. او در دوره فکری خود از موضوع صدق به موضوع توجیه‌پذیری تغییر روش می‌دهد.

وی افزود: او برای ترسیم این شیوه فعالیت علمی به مدل اقتصاد بازار آزاد آدام اسمیت اشاره می‌کند و همانگونه که اسمیت دست نامرئی را در مورد سازوکار بازار به کار می‌برد که به نفع همه تمام می‌شد این آزادی را نیز برای جامعه علمی مناسب می‌داند.

وی تصرح کرد: در فعالیت علمی به نظر پولانی گویی دانشمندان در حال حل کردن یک پازل هستند. در این جامعه علمی آزاد برای اینکه بازی به جلو حرکت کند باید دانشمندان از نتایج کارهای علمی هم با خبر باشند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: بر اساس اندیشه پولانی دانشمندان را در جامعه علمی باید آزاد گذاشت. او جهت دادن به علوم توسط عوامل خارج از جامعه علمی را نامناسب می‌داند و معتقد است که شاید بتوان علم را از بین برد ولی نمی‌توان به آن شکل داد.

وی افزود: کسی که می‌خواهد در این جامعه علمی ترسیم شده توسط پولانی نظریه جدید بدهد باید در خود جامعه علمی قرا داشته باشد ضمن اینکه در این جامعه باید استاندارهای لازم برای تشویق کارهای جدید و انقلابی وجود داشته باشد. همچنین این استاندارها باید کارهای علمی را رصد کند و از ورود کارهای غیر علمی خودداری کند تا منتشر نشوند.

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ادامه گفت: پولانی می‌گوید هدف معرفت علمی دست دادن نظریات صادق نیست بلکه دغدغه‌اش موجه بودن و یا موجه نبودن است. مناسب ترین شیوه فعالیت علمی جمهوری است و معرفت علمی دغدغه‌اش توجیه علمی است و نه صدق.

نسرین در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین بر اساس استدلال پولانی دانشمندان در جامعه علمی باید کاملاً آزاد باشند و مسائل را بر اساس قوه شناخت خود انتخاب و حل کنند تا بدین وسیله علم پیشرفت کند. در این جامعه باید استانداردهایی وجود داشته باشد که به نظریه‌های غیر علمی اجازه ورود ندهند و دانشمند را تشویق به طغیان علیه نظریه‌های قبلی کنند.