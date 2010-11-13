به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، برندگان جایزه صلح نوبل در این مراسم عدم حضور برنده صلح نوبل امسال و چند سال پیش را در این اجلاس سالانه متذکر شدند. برنده جایزه صلح نوبل امسال زندانی چینی و برنده جایزه صلح نوبل 1991 زندانی میانماری است.

دالایی‌لاما رهبر معنوی بودائیان تبت که در سال 1989 به علت مبارزات ضد خشونت آمیز خود علیه چین جایزه نوبل را دریافت کرد از عدم حضور "لیو شیا بائو" برنده جایزه صلح نوبل امسال ابراز تأثرکرد.

ووئر کایکسی از رهبران دانشجویی تظاهراتهای 1989 در میدان تیان آنمن به جای " لیو" سخنرانی کرد و آخرین سخنرانی وی را پیش از دستگیر شدن قرائت کرد.

این گردهمایی سالانه برندگان جایزه صلح نوبل را به منظور جلب توجه جهانیان به دستاوردهای آنها و همچنین گسترش پیام حقوق بشر و رویکرد عاری از خشونت گردهم جمع می‌کند.

سخنرانها در افتتاحیه این مراسم که صبح روز جمعه برگزار شد به صورت نمادین گردنبندهایی را با نماد صلح در ژاپن از سوی کودکان محلی دریافت کردند.

این گردهمایی سه روزه برای نخستین بار خارج از اروپا برگزار شد تا توجه جهان به قدرت مهلک و مخرب سلاحهای هسته‌ای جلب شود.

حمله اتمی به هیروشیما در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم رخ داد و هنوز از مسائل مناقشه برانیگز جامعه جهانی است چرا که بسیاری اعتقاد دارند این عمل غیر قابل توجیه ، شهروندان غیر نظامی بسیاری را به کشتن داده است.

این درحالی است که دو برنده جایزه صلح نوبل که کشور آنها بزرگترین زرادخانه های هسته ای را در اختیار دارند در این گردهمایی شرکت نکردند. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی که در سال 1990 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد علت عدم حضور خود را مشکلات مربوط به سلامتی عنوان کرده بود و اوباما رئیس جمهور آمریکا که قرار است برای شرکت در اجلاس اقتصادی در ژاپن حضور یابد از شرکت در این گردهمایی امتناع کرد.