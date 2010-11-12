ساکت الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبری که روی خروجی سایت باشگاه پرسپولیس مبنی بر "بازداشت بازیکن و مربی مس کرمان به خاطر درگیری با پرسپولیسی‌ها" اعلام شده است، ضمن بیان مطلب فوق گفت: من در مورد این خبر حرفی نمی‌زنم و حبیب کاشانی بهترین کسی است که می‌تواند در این مورد صحبت کند.

وی اضافه کرد: پیروز قربانی به لیدر پرسپولیس گفت بازی برد و باخت دارد، یک روز ما می‌بریم و یک روز می‌بازیم که این صحبت با واکنش لیدر پرسپولیس و درگیری همراه شد. البته در نهایت حراست فرودگاه 2 لیدر پرسپولیس را گرفت و آنها را به آرامش دعوت کرد. در این زمان من سعی در آرام کردن بازیکنان می‌کردم، حتی در نهایت از کاشانی هم تشکر کردم که با توجه به نتیجه پرسپولیس، با سعه صدر برای آرام کردن طرفین تلاش کرد.

مربی تیم فوتبال مس کرمان در مورد اخراج شدنش در جریان دیدار با پرسپولیس اظهار داشت: در آن صحنه نیمکت ما به داور اعتراض کرد که چرا بازیکن پرسپولیس اخراج نشد اما چون من لب خط بودم درحالیکه اعتراضی نداشتم، قربانی شدم. حتی با ممبینی هم صحبت کردم ولی وی گفت بعد از بازی صحبت می‌کنیم. من هم بدون هیچگونه اعتراض روی سکوها رفتم.

الهامی در مورد عملکرد هدایت ممبینی داور دیدار مس با پرسپولیس تاکید کرد: این بازی بسیار سخت و جو سنگینی داشت اما ممبینی به خوبی در همه صحنه‌ها حاضر شد. البته معتقدم باید وی به بادامکی پس از خطا روی ادینهو کارت زرد نشان می‌داد. ضمن اینکه فکر می‌کنم خطایی که روی ادینهو در محوطه جریمه پرسپولیس انجام شد، محرزتر از خطای روی مهاجم پرسپولیس در ثانیه‌های پایانی مسابقه بود.

وی در مورد پیروزی تیم مس برابر پرسپولیس خاطرنشان کرد: پیروزی بسیار ارزشمندی را کسب کردیم زیرا پرسپولیس در بهترین شرایط آرمانی قرار داشت و می‌خواست با پیروزی در این بازی تا آغاز مجدد مسابقات صدرنشین باشد اما در نهایت بازیکنان ما با عملکرد بسیار خوبی که در این دیدار داشتند، 3 امتیاز مهم این بازی را در کرمان نگه داشتند.

مربی تیم فوتبال مس کرمان در پایان گفت: این پیروزی شانس ما را برای قرار گرفتن در جمع مدعیان بیشتر کرد اما هنوز معتقدم خیلی زود است در مورد این مسئله صحبت کنیم. ما باید قدم به قدم جلو برویم و با کسب امتیاز مسابقات پیش رو، اجازه ندهیم از قافله مدعیان باز بمانیم. ضمن اینکه امروز از آنچه باشگاه برای تیم در نظر گرفته و هدفگذاری کرده بود، جلوتر هستیم.