آزمون عملی تربیت بدنی سازمان سنجش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شمال شهرستان آمل ظهر جمعه در حاشیه این آزمون به خبرنگاران گفت: در این آزمون یک روزه، 350 داوطلب از استانهای مازندران، گلستان و سمنان که در آزمون تئوری امسال دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قبول شده بودند، حضور داشتند.

علی رضا امیرنژاد افزود: این آزمون در قالب 9 بخش سنجش بدنی داوطلبان برگزارشد که نقش تعیین کننده ای نیز در مجاز شدن دانشگاه آینده آن برای ادامه تحصیل در رشته تربیت بدنی داشت.

وی افزود: این آزمون ها دربخش های بارفیکس خوابیده، دربیل با توپ فوتبال، دربیل با توپ بسکتبال، درازنشست با توپ طبی سه کیلویی، عبور از موانع 50 و60 سانتی متری، ایستگاه قلت جلو،عبور از چوب موازنه چهار متری، دوی چهار در 9 متر، پرتاپ توپ سه کیلویی و دوی 250 متر برگزار شد.

رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شمال تصریح کرد: داوطلبان بر اساس رتبه کنکوری که کسب کردند ونیز نمره آزمون عملی، مجاز به قبولی در رشته تربیت بدنی در دانشگاه های کشور خواهند شد.

امیرنژاد خاطرنشان کرد: این آزمون زیرنظر سازمان سنجش آموزش کشور، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران و دانشگاه شمال آمل برگزارشد.

دانشگاه شمال در شهرستان آمل به عنوان یک مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی کشور است و دارای مجموعه وامکانات پیشرفته ورزشی در تمامی رشته است.