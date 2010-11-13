به گزارش خبرنگار مهر، ایران تله کام 2010 با ارائه آخرین دستاوردهای صنعت مخابرات و اطلاع رسانی از تاریخ 22 تا 25 آبان ماه از ساعت 9 صبح تا 4 بعدازظهر در فضایی بالغ بر 20 هزار متر مربع پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

154 شرکت و واحد تولیدی داخلی و بیش از 50 شرکت خارجی از 8 کشور جهان امسال آخرین دستاوردهای خود را در فضای باز نمایشگاه بین المللی تهران در معرض دید عموم قرار می دهند.

ارتقاء دانش فناوری و تبادل اطلاعات روز در موضوعات صنایع مخابراتی، معرفی آخرین دستاوردها و توانمندیها و پیشرفت های کشورمان در زمینه های مخابرات و اطلاع رسانی، ارتقاء سطح مبادلات تجاری کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور و آشنائی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی ایران و جهان در حوزه ارتباطات از جمله اهداف برگزاری تله کام عنوان شده است.