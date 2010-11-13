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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۸:۳۹

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات آغاز به کار کرد

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات آغاز به کار کرد

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی که ببشتر با نام ایران تله‌کام شناخته می شود از امروز به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران تله کام 2010 با ارائه آخرین دستاوردهای صنعت مخابرات و اطلاع رسانی از تاریخ 22 تا 25 آبان ماه از ساعت 9 صبح تا 4 بعدازظهر در فضایی بالغ بر 20 هزار متر مربع پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

154 شرکت و واحد تولیدی داخلی و بیش از 50 شرکت خارجی از 8 کشور جهان امسال آخرین دستاوردهای خود را در فضای باز نمایشگاه بین المللی تهران در معرض دید عموم قرار می دهند.
 
ارتقاء دانش فناوری و تبادل اطلاعات روز در موضوعات صنایع مخابراتی، معرفی آخرین دستاوردها و توانمندیها و پیشرفت های کشورمان در زمینه های مخابرات و اطلاع رسانی، ارتقاء سطح مبادلات تجاری کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور و آشنائی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی ایران و جهان در حوزه ارتباطات از جمله اهداف برگزاری تله کام عنوان شده است.
کد مطلب 1190296

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