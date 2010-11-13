دورنمای روابط تهران-بغداد با تشکیل دولت جدید عراق بسیار روشن است

سید محمد احمدی سفیر سابق ایران در بحرین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند شکل گیری دولت جدید در عراق گفت: پس از گذشت 8 ماه کشمکش میان گروه های سیاسی در عراق و دامن زدن به اختلافات میان آنها از سوی برخی کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای بالاخره دولت حاکم بر این کشور با شکل گیری شورایی جدید چیده شد.

این کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه ملک عبدالله طی روزهای اخیر قصد وساطت برای شکل گیری دولت در عراق را داشت، گفت: ولی این گروه های عراقی بودند که با اختصاص شورای سیاست های راهبری به گروه العراقیه به منازعات پایان داده و با این اختیار که رای 80 درصد اعضا این شورا وجه قانونی به مصوبات می دهد، پروژه شکل گیری دولت را تسهیل کردند.

سفیر اسبق ایران در بحرین با اشاره به ترک جلسه تعیین رئیس جمهور از سوی برخی از اعضای العراقیه گفت: این اقدام نشان داد که مسیر پیش رو چندان هم آسان نیست ولی درعین حال باید امیدوار بود که با توجه به تجربه مالکی در اداره دولت ، روند رو به رشدی را در عراق شاهد باشیم.

وی درباره تاثیر شکل گیری دولت در عراق بر مناسبات منطقه گفت: فعلا باید منتظر معرفی کابینه و رای اعتماد به آنها از سوی مجلس عراق باشیم ، با این حال با روند فعلی به نظر می رسد دولت عراق بتواند بر موانعی که در سر راه دارد فائق آمده و ترتیباتی در منطقه بوجود آید که پیشرفت و بازسازی این کشور را تسهیل کند.

احمدی در عین حال با اشاره به توانمندی مالکی در اداره کشور گفت: اغلب کارشناسان واقع بین خاورمیانه نسبت به نتیجه بخش بودن اقدامات مالکی خوش بین هستند.

این کارشناس مسائل بین الملل همچنین تشکیل دولت در عراق را خواست ایران دانست و گفت: با توجه به نزدیکی دولت مالکی به ایران به نظر می رسد با شکل گیری دولتی مستقل در عراق روابط ایران با این کشور نیز روند مثبتی را طی کرده و دورنمای بسیار خوبی از روابط با ایران قابل مشاهده است.