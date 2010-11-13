استاندار هرمزگان از سد استقلال میناب بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، در این سفر که روز جمعه انجام شد و مدیر کل آب منطقه ای هرمزگان، مدیر کل آب و فاضلاب هرمزگان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان حضور داشتند، استاندار هرمزگان از طرح عمرانی انتقال آب از سد شمیل به روستای گوربند بازدید و در ادامه از یک پروژه راه در حال ساخت و سد استقلال میناب بازدید کرد.

در حاشیه این بازدید مدیر کل آب و فاضلاب هرمزگان در گفتگو با خبر نگار مهر در خصوص افزایش استفاده از کلر و ازون، در مراحل مختلف تصفیه آب به خاطر تغییراتی که چندی پیش در آب شرب بندرعباس به وجود آمده بود و تاثیرات ناشی از استفاده از این مواد شیمیایی بر سلامت بدن بیان داشت: کلر تنها ماده شیمیایی است که بیشترین خدمت را به سلامت بشر کرده است و تاثیرات مثبت آن را نباید فراموش کرد.

حسین خادمی ادامه داد: هر ماده ای در حد نیاز و به اندازه برای بدن مفید است و هر ماده ای که بیش از نیاز معمول و ظرفیت بدن وارد جسم شود قطعا مشکلاتی را بوجود می آورد.

وی تاکید کرد: برای وارد کردن کلر و ازون به آب حد وحدودی مشخص شده و این مواد شیمیایی به گونه ای با آب ترکیب می شوند که سلامت شهروندان و مردم را تهدید نکنند.

سد استقلال میناب از نوع سدهای بتونی است که حجم اولیه آن در زمان ساخت 350 میلیون متر مکعب بوده و به خاطر جمع شدن رسوبات در حال حاضر 240 میلیون متر مکعب ظرفیت گنجایش دارد.

آبی که در حال حاضر پشت سد میناب جمع شده 116 میلیون متر مکعب است که 70 میلیون متر مکعب آن مفید و قابل استفاده است و مابقی آن قابل مصرف نیست.